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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области жертвами атаки БПЛА стали два человека

В Самарской области двое мужчин погибли в результате атаки БПЛА сегодня утром, 30 октября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отметил глава региона, оба выполняли ликвидацию последствий удара ВСУ.
Кроме того, есть пострадавшие. По данным губернатора, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили десятки беспилотников над регионом. Повреждена гражданская инфраструктура.
Гражданам, которые почувствовали себя плохо из-за дыма и запаха гари, власти рекомендуют обратиться в приемные отделения медицинских учреждений.
Сабрина Самедова