В Самарской области жертвами атаки БПЛА стали два человека
В Самарской области двое мужчин погибли в результате атаки БПЛА сегодня утром, 30 октября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Как отметил глава региона, оба выполняли ликвидацию последствий удара ВСУ.
Кроме того, есть пострадавшие. По данным губернатора, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили десятки беспилотников над регионом. Повреждена гражданская инфраструктура.
Гражданам, которые почувствовали себя плохо из-за дыма и запаха гари, власти рекомендуют обратиться в приемные отделения медицинских учреждений.