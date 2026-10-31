Досрочная явка на выборах в США побила рекорд 2022 года
За четыре дня до голосования на промежуточных выборах в Конгресс США в голосовании уже поучаствовали более 48,5 млн избирателей. Это превысило показатель 2022 года, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, свои голоса отдали уже более 20% зарегистрированных избирателей. По числу проголосовавших досрочно демократы опережают республиканцев на 12 процентных пунктов. В 27 штатах, где ведется учет партийной принадлежности избирателей, 44% досрочно поданных голосов принадлежат демократам, а республиканцам — 32%. Эти показатели близки к тем, которые были зафиксированы перед победой Джо Байдена на президентских выборах 2020 года, отмечает Bloomberg.
Наиболее заметный рост активности демократов наблюдается в штатах Айова, Канзас и Небраска. Во Флориде, Мичигане и Техасе избиратели-республиканцы начинают возвращаться к практике досрочного голосования и голосования по почте — методам, от которых они в последнее время предпочитали отказываться, уточняет агентство.
Десять лет назад досрочное голосование и голосование по почте пользовались поддержкой обеих партий. Ситуация изменилась во время выборов 2020 года, проходивших в условиях пандемии COVID-19: многие демократы стали голосовать по почте в целях безопасности, тогда как значительная часть республиканцев предпочла прийти на избирательные участки лично в день выборов. Однако, по данным аналитической компании TargetSmart (работает с Демократической партией), сейчас наблюдается обратная тенденция: все больше демократов возвращаются к голосованию непосредственно в день выборов, а среди республиканцев растет число тех, кто предпочитает голосовать досрочно.
На выборах в Конгресс 3 ноября будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей (нижняя палата парламента) и 35 из 100 сенаторов (Сенат — верхняя палата). Сейчас обе палаты контролируются Республиканской партией. Однако на фоне падения его рейтинга букмекерские конторы с вероятностью 91–94% считают, что Палата представителей отойдет демократам, и ставят с вероятностью 66–68% на то, что в оппозицию президенту перейдет и Сенат.