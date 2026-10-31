Досрочная явка на выборах в США побила рекорд 2022 года

Десять лет назад досрочное голосование и голосование по почте пользовались поддержкой обеих партий. Ситуация изменилась во время выборов 2020 года, проходивших в условиях пандемии COVID-19: многие демократы стали голосовать по почте в целях безопасности, тогда как значительная часть республиканцев предпочла прийти на избирательные участки лично в день выборов. Однако, по данным аналитической компании TargetSmart (работает с Демократической партией), сейчас наблюдается обратная тенденция: все больше демократов возвращаются к голосованию непосредственно в день выборов, а среди республиканцев растет число тех, кто предпочитает голосовать досрочно.