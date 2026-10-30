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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области после массовой атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура

Губернатор сообщил о рекордном числе сбитых вражеских дронов
Гражданская инфраструктура Самарской области подверглась массированной атаке БПЛА. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили десятки беспилотников над регионом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Сергей Щербатюк / Коммерсантъ

По предварительной информации, погибших нет. Глава региона поблагодарил защитников за героическую работу в сложнейших условиях.
Экстренные службы в настоящее время устраняют последствия атаки. Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА и в случае их обнаружения немедленно обращаться по номеру 112.
Георгий Портнов