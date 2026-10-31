Жителям левого берега Воронежа вернули воду после устранения аварии

По информации ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал»), в ночь на 31 октября было устранено повреждение на водоводе диаметром 600 мм на Ленинградской улице. Холодное водоснабжение у жителей Левобережного района восстановлено, заявили в пресс-службе компании.