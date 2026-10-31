Жителям левого берега Воронежа вернули воду после устранения аварии
По информации ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал»), в ночь на 31 октября было устранено повреждение на водоводе диаметром 600 мм на Ленинградской улице. Холодное водоснабжение у жителей Левобережного района восстановлено, заявили в пресс-службе компании.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», из-за утечки под дорогой на Ленинградской подмыло грунт. В образовавшийся провал упал легковой автомобиль. Авария оставила без водоснабжения жителей более двух десятков улиц. Речь идет о порядка 500 домах. Первоначальный список отключенных зданий был расширен из-за сложности работ.
Для ликвидации повреждения потребовалось заменить около семи метров поврежденного трубопровода. По данным «РВК-Воронеж», для этого потребовалось разработать котлован площадью свыше 60 кв. м и глубиной три метра.
«После проверки на герметичность бригада приступит к засыпке котлована и благоустройству территории»,— заявили в компании.
Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Воронежской области возбудили административное дело после аварии на тепловых сетях в Россоши.