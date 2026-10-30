Где в Воронеже отключили воду 30 октября
переулок Репина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 33б, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41/1, 42, 43, 44, 45, 46, 46/1, 47, 48, 49;
улица Порт-Артурская, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 19, 19а, 21, 21а, 21с, 21т;
переулок Мостостроителей, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
улица Ленинградская, 3, 5, 15, 17, 19, 20, 22а, 26, 26а, 28, 34а, 36б, 42, 46, 48, 50, 50а, 50б, 56, 56а, 58, 58а, 60, 62, 62а, 62б, 64, 64а, 68, 80а, 82, 82А, 82в, 84Б, 92, 102, 102б, 104, 104а, 106, 106а, 106б, 108, 108а, 110, 110а, 110б, 114, 116б, 118, 118а, 120б, 122, 122а, 122б, 124;
переулок Хоперский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;
переулок Гвардейский, 1, 2, 4, 27, 27а, 50;
улица Беляевой, 1, 2, 2Б, 2т, 3, 4, 5, 6, 6т, 7, 8;
улица Брусилова, 2;
переулок Международный, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 54;
улица Огарева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28Т, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 39а, 40, 41, 42, 44;
улица Полины Осипенко, 9, 11;
переулок Ольховатский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8А, 9, 10, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 43Б, 44, 45, 46, 47, 48;
переулок Гражданский, 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 38А, 38а/1, 38а/2, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 45Б, 45в, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56/1, 56/2;
улица Серова, 1, 4, 6;
Ленинский проспект, 24/2, 24/1, 26/3, 26/1, 26/2, 28/2, 28/1, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80/2, 80/1, 82, 84, 86, 88, 90, 92/2, 92/1, 92А, 94, 94/4, 94/5, 94/6, 96/3, 96а, 96б, 98/3, 98/2, 100/3, 100б, 102, 104/1, 106, 108, 110, 110/2, 112, 114, 114/2, 116, 116/2, 116А.