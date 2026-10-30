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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Черноземье

Где в Воронеже отключили воду 30 октября

В Воронеже из-за утечки на водоводе на улице Ленинградской отключили воду в 479 домах на левом берегу. Об этом сообщили в ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»), не уточняя сроки устранения аварии и действия ограничений.
В зону отключения попали дома на 15 улицах:

  • переулок Репина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 33б, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41/1, 42, 43, 44, 45, 46, 46/1, 47, 48, 49;

  • улица Порт-Артурская, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 19, 19а, 21, 21а, 21с, 21т;

  • переулок Мостостроителей, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

  • улица Ленинградская, 3, 5, 15, 17, 19, 20, 22а, 26, 26а, 28, 34а, 36б, 42, 46, 48, 50, 50а, 50б, 56, 56а, 58, 58а, 60, 62, 62а, 62б, 64, 64а, 68, 80а, 82, 82А, 82в, 84Б, 92, 102, 102б, 104, 104а, 106, 106а, 106б, 108, 108а, 110, 110а, 110б, 114, 116б, 118, 118а, 120б, 122, 122а, 122б, 124;

  • переулок Хоперский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;

  • переулок Гвардейский, 1, 2, 4, 27, 27а, 50;

  • улица Беляевой, 1, 2, 2Б, 2т, 3, 4, 5, 6, 6т, 7, 8;

  • улица Брусилова, 2;

  • переулок Международный, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 54;

  • улица Огарева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28Т, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 39а, 40, 41, 42, 44;

  • улица Полины Осипенко, 9, 11;

  • переулок Ольховатский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8А, 9, 10, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 43Б, 44, 45, 46, 47, 48;

  • переулок Гражданский, 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 38А, 38а/1, 38а/2, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 45Б, 45в, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56/1, 56/2;

  • улица Серова, 1, 4, 6;

  • Ленинский проспект, 24/2, 24/1, 26/3, 26/1, 26/2, 28/2, 28/1, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80/2, 80/1, 82, 84, 86, 88, 90, 92/2, 92/1, 92А, 94, 94/4, 94/5, 94/6, 96/3, 96а, 96б, 98/3, 98/2, 100/3, 100б, 102, 104/1, 106, 108, 110, 110/2, 112, 114, 114/2, 116, 116/2, 116А.