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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Черноземье

В Воронежской области возбудили дело после аварии на тепловых сетях в Россоши

По информации прокуратуры Воронежской области, в четверг, 29 октября, произошла аварийная ситуация на тепловых сетях, проходящих от котельной по улице Мира в городе Россошь. Это стало причиной остановки подачи теплоснабжения в шести многоквартирных домах, в которых проживает более 1 тыс. человек. В отношении муниципального предприятия ЖКХ города Россоши «Химик» возбуждено дело о нарушении нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ).

Константин Франовский / Коммерсантъ

«Заместитель прокурора области Антон Родвиков провел оперативное совещание с главой органа местного самоуправления и руководством ресурсоснабжающей организации, на котором даны необходимые указания и скоординированы действия коммунальных служб»,— заявили в надзорном ведомстве.

  • Уточняется, что директору муниципального предприятия было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Проведен ремонт, последствия аварии устранены, теплоснабжение домов восстановлено.

По данным Rusprofile, МУП ЖКХ города Россоши «Химик» было зарегистрировано в январе 2003 года. Предприятие действует в сфере передачи пара и горячей воды (тепловой энергии). Единственным учредителем выступает администрация городского поселения, которой принадлежит 100% уставного капитала в размере 100 тыс. руб. Директор организации Евгений Атласов занимает должность с мая 2016 года.

В декабре 2024 года в Россоши из-за коммунальной аварии на сутки останавливалась работа котельной на улице Мира, 167. «Ъ-Черноземье» писал, что без отопления тогда остался 161 дом — более 21 тыс. жителей. Также без тепла оказались девять детсадов и четыре школы.
Денис Данилов