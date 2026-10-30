В Воронежской области возбудили дело после аварии на тепловых сетях в Россоши

По информации прокуратуры Воронежской области, в четверг, 29 октября, произошла аварийная ситуация на тепловых сетях, проходящих от котельной по улице Мира в городе Россошь. Это стало причиной остановки подачи теплоснабжения в шести многоквартирных домах, в которых проживает более 1 тыс. человек. В отношении муниципального предприятия ЖКХ города Россоши «Химик» возбуждено дело о нарушении нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ).