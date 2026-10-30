В Воронежской области возбудили дело после аварии на тепловых сетях в Россоши
По информации прокуратуры Воронежской области, в четверг, 29 октября, произошла аварийная ситуация на тепловых сетях, проходящих от котельной по улице Мира в городе Россошь. Это стало причиной остановки подачи теплоснабжения в шести многоквартирных домах, в которых проживает более 1 тыс. человек. В отношении муниципального предприятия ЖКХ города Россоши «Химик» возбуждено дело о нарушении нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ).
«Заместитель прокурора области Антон Родвиков провел оперативное совещание с главой органа местного самоуправления и руководством ресурсоснабжающей организации, на котором даны необходимые указания и скоординированы действия коммунальных служб»,— заявили в надзорном ведомстве.
Уточняется, что директору муниципального предприятия было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Проведен ремонт, последствия аварии устранены, теплоснабжение домов восстановлено.
По данным Rusprofile, МУП ЖКХ города Россоши «Химик» было зарегистрировано в январе 2003 года. Предприятие действует в сфере передачи пара и горячей воды (тепловой энергии). Единственным учредителем выступает администрация городского поселения, которой принадлежит 100% уставного капитала в размере 100 тыс. руб. Директор организации Евгений Атласов занимает должность с мая 2016 года.
В декабре 2024 года в Россоши из-за коммунальной аварии на сутки останавливалась работа котельной на улице Мира, 167. «Ъ-Черноземье» писал, что без отопления тогда остался 161 дом — более 21 тыс. жителей. Также без тепла оказались девять детсадов и четыре школы.