Почти 500 домов на левом берегу в Воронеже остались без воды из-за аварии
Из-за утечки на водоводе на улице Ленинградской в Воронеже было ограничено водоснабжение 479 многоквартирных домов на левом берегу. Об этом сообщили в ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал»).
Специалисты «РВК-Воронеж» обнаружили утечку на водопроводной линии диаметром 600 мм. Отключение необходимо для аварийно-восстановительных работ.
Из-за утечки под дорогой на Ленинградской подмыло грунт — легковой автомобиль попал в образовавшийся провал. На место отправили спецтехнику.