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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Черноземье

Почти 500 домов на левом берегу в Воронеже остались без воды из-за аварии

Из-за утечки на водоводе на улице Ленинградской в Воронеже было ограничено водоснабжение 479 многоквартирных домов на левом берегу. Об этом сообщили в ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал»).

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Специалисты «РВК-Воронеж» обнаружили утечку на водопроводной линии диаметром 600 мм. Отключение необходимо для аварийно-восстановительных работ.

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