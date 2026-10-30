Главные новости за 30 октября. Кавказ
Ставропольское АО «Монокристалл» потребовало включить в реестр кредиторов своего дочернего предприятия — ООО «Белгородский завод сапфиров „Монокристалл“» — задолженность в размере 779,9 млн руб. Арбитражный суд Белгородской области рассмотрит заявление 26 ноября. В отношении белгородского предприятия с сентября 2026 года действует процедура наблюдения, при этом на момент обращения в суд на его счетах находилось всего 46,2 тыс. руб. Среди других кредиторов — «Юникредит банк» с требованиями на 993,2 млн руб. и министерство экономического развития и промышленности Белгородской области, взыскивающее 646,8 млн руб. бюджетного гранта. Сама материнская компания также проходит процедуру наблюдения с июля, заявив о неисполненных обязательствах на 15 млрд руб. Ее кредиторы предъявили требования на 9,7 млрд руб., включая 7,2 млрд руб. от «Концерна „Энергомера“».
Дагестан рассчитывает к 2030 году увеличить объем туристических услуг как минимум до 30 млрд руб. и принимать до 2,5 млн туристов ежегодно. Такие целевые показатели предусмотрены стратегией развития отрасли, сообщил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Для их достижения республике предстоит расширить инфраструктуру размещения, улучшить транспортную доступность и развивать туристические маршруты.
Октябрьский районный суд Краснодара вновь отложил рассмотрение уголовного дела о хищении более 2,1 млрд руб. у «Россетей Северного Кавказа» и двух сетевых компаний. Обвиняемыми по делу проходят Зарема Мамаева и Николай Федорец. С начала 2026 года слушания переносились более десяти раз, в основном из-за неявки свидетелей, потерпевших и адвокатов, проблем с этапированием подсудимых и болезни государственного обвинителя. Дело было передано из Карачаево-Черкесии в Краснодар по решению Верховного суда РФ в конце 2025 года. По версии следствия, фигуранты похитили более 678 млн руб. у «Россетей Северного Кавказа» и вывели со счетов АО «РСК» и АО «ЧГЭС» еще свыше 1,5 млрд руб.
В Дагестане одобрили выплаты на капитальный ремонт поврежденных весенними подтоплениями домов на сумму более 1,1 млрд руб. Положительные решения приняты по 1 467 заявлениям, что составляет 66,7% от рассмотренных обращений, сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Всего единовременную помощь после ЧС назначили 94 тыс. жителей на сумму свыше 3,8 млрд руб. Для сравнения, на 16 октября выплаты на капремонт были согласованы по 1 001 заявлению на 770,3 млн руб. Власти рассчитывают завершить рассмотрение заявлений на ремонт до конца октября, а обращений на строительство и покупку жилья — до конца ноября. По последнему направлению одобрено около 300 жилищных сертификатов.
Главы регионов Северного Кавказа заняли места с 25-го по 83-е в «Национальном рейтинге губернаторов» за сентябрь—октябрь 2026 года, опубликованном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» 29 октября. Лучший результат среди руководителей СКФО показал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, занявший 25-е место. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров расположился на 30-й строчке, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов — на 50-й, руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков — на 65-й. Врио главы Дагестана Федор Щукин, избранный на этот пост 15 октября, занял 83-е место. По сравнению с итогами 2025 года позиции улучшили Темрезов и Коков, тогда как Владимиров опустился с 25-го на 30-е место. Меняйло сохранил положение в первой группе рейтинга, практически не изменив позиции за год. «Ъ-Кавказ» проанализировал результаты исследования.