Ставропольский «Монокристалл» требует 780 млн рублей с белгородской «дочки»

В отношении материнской компании с июля действует процедура наблюдения, введённая по её собственному иску о банкротстве. Размер неисполненных обязательств заявлен в 15 млрд руб.; к концу сентября потенциальные кредиторы предъявили требования на 9,7 млрд руб., в том числе «Концерн “Энергомера”» — на 7,2 млрд руб. и ООО «Сельхозпредприятие “Победа”» — на 2,3 млрд руб. В августе в дело вошла краевая прокуратура. Отчёт временного управляющего Валерия Бугаева будет рассмотрен 15 декабря.