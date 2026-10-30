Ставропольский «Монокристалл» требует 780 млн рублей с белгородской «дочки»
Ставропольское АО «Монокристалл» заявило требования на 779,9 млн руб. в банкротном деле своего дочернего предприятия — ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"». Арбитражный суд Белгородской области рассмотрит их 26 ноября, следует из картотеки арбитражных дел. Заявитель просил отсрочить оплату госпошлины, сославшись на трудное финансовое положение.
В отношении материнской компании с июля действует процедура наблюдения, введённая по её собственному иску о банкротстве. Размер неисполненных обязательств заявлен в 15 млрд руб.; к концу сентября потенциальные кредиторы предъявили требования на 9,7 млрд руб., в том числе «Концерн “Энергомера”» — на 7,2 млрд руб. и ООО «Сельхозпредприятие “Победа”» — на 2,3 млрд руб. В августе в дело вошла краевая прокуратура. Отчёт временного управляющего Валерия Бугаева будет рассмотрен 15 декабря.
Наблюдение в отношении белгородского ООО введено в сентябре 2026 года, временный управляющий — Тимур Узбеков. Реестр требований формируют «Юникредит банк» (993,2 млн руб.) и министерство экономического развития и промышленности Белгородской области (646,8 млн руб.) — возврат основного долга по соглашению от 31 мая 2024 года о предоставлении бюджетного гранта на реструктуризацию и модернизацию производства синтетического сапфира. При этом на счетах должника на момент обращения в суд числилось 46,2 тыс. руб.
Заседания по обоим делам назначены на декабрь: 15 декабря — в Ставрополе, 26 ноября — в Белгороде. От их итогов зависит дальнейшая судьба активов группы, включая вопрос о реализации белгородского завода.