Суд отложил рассмотрение дела о хищении 2,1 млрд рублей у «Россетей» из-за неявки прокурора

Несмотря на то, что Апелляционная коллегия ВС РФ весной и летом 2026 года отклонила большинство жалоб защиты на это решение, само рассмотрение по существу фактически парализовано. Судебный график, начавшийся в декабре 2025 года, превратился в цепочку отложенных заседаний. С января по октябрь 2026 года процесс переносился более десяти раз. Среди причин — неявка свидетелей, потерпевших и адвокатов, проблемы с этапированием подсудимых, а также болезнь гособвинителя, из-за которой слушания в конце июня и начале июля были сорваны.