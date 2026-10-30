Суд отложил рассмотрение дела о хищении 2,1 млрд рублей у «Россетей» из-за неявки прокурора
Октябрьский районный суд Краснодара перенес очередное заседание по резонансному уголовному делу о хищении более 2,1 млрд рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «РСК» и АО «ЧГЭС». Процесс, фигурантами которого проходят Зарема Мамаева и Николай Федорец, столкнулся с новым витком затяжек: слушания, назначенные на конец августа и начало сентября 2026 года, были отложены из-за неявки свидетелей, а заседание в конце июня сорвалось по причине болезни прокурора.
Ранее уголовное дело было изъято из юрисдикции судов Карачаево-Черкесии и направлено в Краснодар решением Верховного суда РФ в конце 2025 года. Генпрокуратура добивалась смены подсудности, указывая на тесную связь предполагаемых членов преступного сообщества с властными структурами СКФО и невозможность обеспечить беспристрастность местных судей.
Несмотря на то, что Апелляционная коллегия ВС РФ весной и летом 2026 года отклонила большинство жалоб защиты на это решение, само рассмотрение по существу фактически парализовано. Судебный график, начавшийся в декабре 2025 года, превратился в цепочку отложенных заседаний. С января по октябрь 2026 года процесс переносился более десяти раз. Среди причин — неявка свидетелей, потерпевших и адвокатов, проблемы с этапированием подсудимых, а также болезнь гособвинителя, из-за которой слушания в конце июня и начале июля были сорваны.
Последняя серия переносов в сентябре и октябре 2026 года вновь была вызвана отсутствием свидетелей, чьи показания необходимы для допроса по эпизодам вывода средств со счетов АО «РСК» и АО «ЧГЭС». Очередная попытка рассмотреть дело 28 октября 2026 года также завершилась подачей новой апелляционной жалобы. На этом фоне защита обвиняемых продолжает методично обжаловать промежуточные решения суда, однако Верховный раз за разом оставляет их без изменения, за исключением частных определений в пользу адвокатов.
Ранее «Ъ-Кубань» писала, что речь идет о двух фигурантах дела (З. М. Мамаева и Н. А. Федорец), которые обвиняются в том, что действовали в составе организованной преступной группы и похитили более 678 млн руб. у ПАО «Россети Северный Кавказ», а также вывели с расчетных счетов АО «РСК» (предположительно, полное наименование — АО «Региональная сетевая компания») и АО «ЧГЭС» (предположительно, полное наименование — АО «Чувашские государственные электрические сети») более 1,5 млрд руб.