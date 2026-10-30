Главы Северного Кавказа разошлись по всем трем группам рейтинга губернаторов
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» 29 октября опубликовал «Национальный рейтинг губернаторов» за сентябрь–октябрь 2026 года. Данные проанализировал «Ъ-Кавказ».
Республика Северная Осетия—Алания
Глава региона Сергей Меняйло замкнул первую группу на 25-м месте. Ключевым событием периода для него стало переизбрание на второй пятилетний срок: 20 сентября за его кандидатуру проголосовали 61 из 70 депутатов республиканского парламента. Эксперты рейтинга отнесли к плюсам экономическую презентацию региона на Кавказском инвестиционном форуме — транспортно-логистический хаб Wildberries во Владикавказе, развитие индустрии гостеприимства и агропромышленные проекты.
За год позиция господина Меняйло практически не изменилась: по итогам 2025 года он шел 26-м, в июле–августе занимал 24-е, сейчас — 25-е. Устойчивость в первой группе дополняется и репутационным измерением: в сентябрьском рейтинге репутации он получил 94 балла и 7-е место в стране — лучший результат среди глав СКФО.
Ставропольский край
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров занял 30-е место — уже во второй группе. Год назад, по итогам 2025-го, он входил в число лидеров с 25-й позицией; к лету он сместился на 33-е, к июлю–августу отыграл две позиции (31-е), но границы первой группы так и не вернул. При этом в медийном измерении он остается лицом края: в августе и сентябре Ставрополье возглавляло медиарейтинг СКФО по данным «Медиалогии», а эксперт Дмитрий Еловский в аналитической части рейтинга ставит господина Владимирова в пример умения выходить «на улицы и общаться с людьми» — прямой диалог, по его оценке, помогает удерживать доверие в условиях роста тарифов и дефицита бюджета.
Карачаево-Черкесская Республика
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов занял 50-е место — нижнюю границу второй группы. Его годовая траектория, впрочем, скорее восходящая: с 64-го места по итогам 2025 года он поднялся на 60-е уже к январю–февралю, войдя во вторую группу, а к июлю–августу добрался до 49-й позиции.
Кабардино-Балкарская Республика
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вошел в третью группу с 65-м местом, но динамика у него положительная: с 75-го места по итогам 2025 года он прошёл 73-ю позицию к началу года и сейчас поднялся сразу на восемь пунктов. Репутационно глава КБР смотрится лучше, чем в экспертном ранжировании: 90 баллов и 30-е место в сентябрьском рейтинге репутации.
Республика Дагестан
Врио, а с 15 октября — уже избранный глава Дагестана Федор Щукин занял 83-е место, одну из последних строчек списка.
Политолог Павел Салин в аналитической части рейтинга предупреждает, что ротации в губернаторском корпусе продолжатся. Для глав СКФО это означает, что расстановка — от Сергей Меняйло в первой группе до Федора Щукина в хвосте списка — еще не финальная: Дагестан с новым руководителем, а Северная Осетия и Карачаево-Черкесия со свежепереизбранными главами войдут в новый цикл с разными стартовыми позициями, но одинаково открытым вопросом о том, куда их двинет следующая волна кадровых решений федерального центра.