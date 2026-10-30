Главы Северного Кавказа разошлись по всем трем группам рейтинга губернаторов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров занял 30-е место — уже во второй группе. Год назад, по итогам 2025-го, он входил в число лидеров с 25-й позицией; к лету он сместился на 33-е, к июлю–августу отыграл две позиции (31-е), но границы первой группы так и не вернул. При этом в медийном измерении он остается лицом края: в августе и сентябре Ставрополье возглавляло медиарейтинг СКФО по данным «Медиалогии», а эксперт Дмитрий Еловский в аналитической части рейтинга ставит господина Владимирова в пример умения выходить «на улицы и общаться с людьми» — прямой диалог, по его оценке, помогает удерживать доверие в условиях роста тарифов и дефицита бюджета.