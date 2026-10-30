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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Волга

Самарскую область массово атакуют беспилотники

Налет отражают средства ПВО и мобильные огневые группы
Беспилотники ВСУ атакуют Самарскую область утром в пятницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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«Идет отражение атаки ВСУ по нашей территории. Работают ПВО, мобильные огневые группы», — говорится в сообщении.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие. Также губернатор попросил не публиковать фото и видео с последствиями атаки БПЛА и напомнил, что за это предусмотрена административная ответственность.
В 5:05 (MSK+1) в Самарской области был объявлен режим «Беспилотная опасность». В международном аэропорту Курумоч введены ограничения на прием и отправление самолетов.
Георгий Портнов