Самарскую область массово атакуют беспилотники
Налет отражают средства ПВО и мобильные огневые группы
Беспилотники ВСУ атакуют Самарскую область утром в пятницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Идет отражение атаки ВСУ по нашей территории. Работают ПВО, мобильные огневые группы», — говорится в сообщении.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие. Также губернатор попросил не публиковать фото и видео с последствиями атаки БПЛА и напомнил, что за это предусмотрена административная ответственность.
В 5:05 (MSK+1) в Самарской области был объявлен режим «Беспилотная опасность». В международном аэропорту Курумоч введены ограничения на прием и отправление самолетов.