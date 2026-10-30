Боец СВО Владимир Кузнецов возглавит фракцию ЛДПР в свердловском Заксобрании

Александр Каптюг в разговоре с «Ъ-Урал» напомнил, что с 2021 года он занимал посты координатора свердловского реготделения, руководителя фракции и главы областной палаты депутатов ЛДПР. «Я собрал все, что только было можно, но все вытягивать сложновато, поэтому немного разделили»,— пояснил депутат. По словам парламентария, президиум высшего совета ЛДПР решил передать руководство региональной палатой депутатов от либерал-демократов Андрею Бургарту, а полномочия самого господина Каптюга на посту координатора были продлены.