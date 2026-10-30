Боец СВО Владимир Кузнецов возглавит фракцию ЛДПР в свердловском Заксобрании
Участник специальной военной операции (СВО), директор транспортной компании «Радо» Владимир Кузнецов получит пост руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Свердловской области нового созыва. Как рассказал «Ъ-Урал» сам политик, объединение уже подало документы в региональный парламент для регистрации партийной фракции.
«В планах решать проблемные вопросы ЖКХ и миграции, суверенитета личности в современных трендах искусственного интеллекта, развивать духовно нравственные ценности дошкольников и молодежи, поддержать промышленность, работать по адаптации участников СВО, выстроить эффективную командную работу депутатского корпуса ЛДПР в Заксобрании и нарастить потенциал партии в области»,— сказал господин Кузнецов.
Он подчеркнул, что свердловские либерал-демократы находятся в «оптимальной точке взаимодействия с областным правительством». «Это позволит быстро и эффективно решать проблемы жителей региона»,— заверил политик.
Всего фракция ЛДПР будет состоять из трех депутатов: помимо Владимира Кузнецова в нее войдут медиаменеджер Андрей Бурграт, который приходится зятем руководителю партийной фракции в Госдуме Леониду Слуцкому, и координатор свердловского реготделения ЛДПР Александр Каптюг. В прошлом созыве областного Заксобрания партийной фракцией руководил господин Каптюг, однако в 2026 году президиум высшего совета либерал-демократов предложил на соответствующий пост Владимира Кузнецова. «Александр Каптюг и Андрей Бургарт решение поддержали»,— пояснил он.
Александр Каптюг в разговоре с «Ъ-Урал» напомнил, что с 2021 года он занимал посты координатора свердловского реготделения, руководителя фракции и главы областной палаты депутатов ЛДПР. «Я собрал все, что только было можно, но все вытягивать сложновато, поэтому немного разделили»,— пояснил депутат. По словам парламентария, президиум высшего совета ЛДПР решил передать руководство региональной палатой депутатов от либерал-демократов Андрею Бургарту, а полномочия самого господина Каптюга на посту координатора были продлены.
Депутаты Заксобрания зарегистрируют партийную фракцию ЛДПР на очередном заседании 17 ноября. Ранее, в октябре, парламентарии утвердили фракции «Единой России», КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России». Единственным объединением, которое не смогло избрать руководителя, стала партия власти. «С нами Елена Валерьевна (Чечунова.— "Ъ-Урал") была, сейчас ее нет, думаем, кто может возглавить фракцию, потому что это не простая работа»,— рассказал тогда «Ъ-Урал» спикер, руководитель исполкома реготделения «Единой России» Дмитрий Жуков.
По итогам выборов депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от «Единой России» с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов. После распределения мандатов между списками кандидатов от пяти партий по единому округу три места досталось ЛДПР (ее кандидатов одобрили 178,8 тыс. человек; 11,29% от всех проголосовавших), 11 — «Единой России» (669 137; 42,26%), пять — КПРФ (304 478; 19,23%), четыре — «Новым людям» (226 527; 14,31%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%).
«Единая Россия» увеличила фракцию в новом созыве заксобрания с 33 до 36 депутатов, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух. По мнению эксперта, оппозиционные партии «не набрали свой минимум» из-за пассивного отношения к избирательной кампании.