Главные новости за 29 октября. Кавказ
Народное собрание Дагестана согласовало назначение Магомеда Рамазанова председателем правительства республики, сообщил глава региона Федор Щукин. Среди основных задач нового руководителя кабмина он назвал обеспечение экономического роста, создание рабочих мест, развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, энергоснабжения, водоснабжения и дорожного строительства. Также правительство должно обеспечить реализацию национальных проектов, поддержку участников специальной военной операции и их семей и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
Промышленные предприятия Ставропольского края за январь—сентябрь 2026 года отгрузили продукции и услуг на 543,9 млрд руб., что на 2,3% меньше, чем годом ранее, следует из данных Северо-Кавказстата, изученных «Ъ-Кавказ». В обрабатывающих производствах отгрузка сократилась на 4,3%, до 409,59 млрд руб., в добыче полезных ископаемых — на 6,7%, до 21,97 млрд руб. Наиболее заметное снижение среди обрабатывающих отраслей зафиксировано в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 15,2%, до 15,58 млрд руб., и пищевых продуктов — на 11,3%, до 99,48 млрд руб. При этом отгрузка в ремонте и монтаже машин и оборудования выросла на 43,5%, до 7,81 млрд руб., а компьютеров, электронных и оптических изделий — на 24,8%, до 32,84 млрд руб.
Совокупные убытки организаций Ставропольского края за январь—август 2026 года выросли в 1,8 раза, до 38,27 млрд руб., а сальдированный финансовый результат сократился на 39,6%, до 35,54 млрд руб., следует из данных Северо-Кавказстата, изученных «Ъ-Кавказ». Наибольшие убытки пришлись на обрабатывающие производства — 20,54 млрд руб., что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. В сельском хозяйстве убытки увеличились на 33,4%, до 5,71 млрд руб., в энергетике — в 1,9 раза, до 5,93 млрд руб. Доля убыточных организаций в регионе выросла с 26,7% до 29,1%. В профессиональной, научной и технической деятельности она достигла 69,2% против 53,8% годом ранее. Статистика не учитывает малый бизнес, банки, страховые организации и бюджетные учреждения.
Объем строительных работ в Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года составил 130,6 млрд руб., что соответствует 71% от уровня аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах, следует из данных Северо-Кавказстата, изученных «Ъ-Кавказ». За девять месяцев в регионе ввели 2,21 млн кв. м зданий — 99,2% от прошлогоднего показателя. При этом площадь введенных сельскохозяйственных зданий выросла в 4,3 раза, до 142 тыс. кв. м, объектов здравоохранения — в 20,2 раза, до 8,8 тыс. кв. м. В то же время площадь новых коммерческих зданий сократилась на 18,9%, до 102 тыс. кв. м, промышленных — на 10,2%, до 19,3 тыс. кв. м.
В Ставропольском крае отменили ограничения на отпуск топлива на автозаправках, сообщили в региональном министерстве энергетики и промышленности. По данным ведомства, поставки стабилизировались, а ежедневные продажи нефтепродуктов крупными нефтяными компаниями вернулись к докризисному уровню в 2,5–3 тыс. тонн. Летом отдельные АЗС вводили лимиты на продажу бензина, в конце июля ограничения достигали 40 л на легковой автомобиль. По данным Росстата на 5 октября, литр АИ-92 в крае стоил 77,76 руб., АИ-95 — 85,56 руб., дизельного топлива — 84,49 руб. За неделю цены не изменились.