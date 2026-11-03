ЦОДы ищут бункер

Мы прекрасно понимаем, что основные регионы, где у нас есть ЦОДы, в основном в европейской части страны, и они в данный момент наиболее уязвимы. А те ЦОДы, которые находятся на Дальнем Востоке, в Западной и Восточной Сибири — менее уязвимы. Исходя из этого, наверное, государство, в принципе, правильно посчитало. Минцифры проведет аудит и по его результатам станут известны более подробные детали».