ЦОДы ищут бункер
Во сколько обойдутся подземные дата-центры и защитят ли они инфраструктуру
У частных ЦОДов будет десять дней, чтобы зарезервировать 10% мощностей под нужды государства. Такой указ подписал Владимир Путин. Провести аудит дата-центров еще предстоит Минцифры. В документе говорится, что мера связана с недружественными действиями иностранных государств.
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При этом ЦОДы смогут и дальше пользоваться зарезервированными мощностями. Но при необходимости их нужно будет освободить в течение суток. Предельный размер платы за эти услуги установит специальная подкомиссия. Серьезных проблем бизнесу это создать не должно, считает директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов:
«10% — это немного. Это вполне, я думаю, достаточно для срочных каких-то действий, вызванных чрезвычайными ситуациями, с одной стороны. А с другой стороны, не так обременительно для частных ЦОДов. Дело в том, что по факту, вот сейчас, порядка 30% мощностей коммерческих ЦОДов простаивают, они резервные. Никаких серьезных проблем для частных операторов это не вызовет. В текущих условиях.
Скажем так, увеличивать долю уже не получится: это будет не совсем разумно и вызовет финансовые риски, возможно, даже потери для частных операторов, им придется что-то компенсировать. Второй момент, 10% — это, условно говоря, от каждого ЦОДа. И в целом по стране этого будет более чем достаточно.
Я думаю, что если пересчитать эти 10% на те возможности, которые будут предоставлены, и на резервирование, которое необходимо, то это минимум двукратное, а то и трехкратное перекрытие реальных потребностей.
Мы прекрасно понимаем, что основные регионы, где у нас есть ЦОДы, в основном в европейской части страны, и они в данный момент наиболее уязвимы. А те ЦОДы, которые находятся на Дальнем Востоке, в Западной и Восточной Сибири — менее уязвимы. Исходя из этого, наверное, государство, в принципе, правильно посчитало. Минцифры проведет аудит и по его результатам станут известны более подробные детали».
Указ также разрешает использовать зарубежные дата-центры. Это должно помочь избежать сбоев в работе российских интернет-ресурсов. После октябрьских атак на инфраструктуру «Яндекса» вопрос защиты ЦОДов стал особенно острым. Теперь компании ищут способы надежнее защитить оборудование и распределить данные между разными площадками. Например, «Ростелеком» уже рассматривает возможность строительства подземного дата-центра.
В мировой практике строительство подземных ЦОДов не новый подход. Например, шведский дата-центр Pionen уже больше 15 лет работает в бывшем ядерном убежище на глубине 30 м. С искусственными водопадами, теплицами и даже аквариумом внутри. Объект мощностью больше 1 мегаватта когда-то использовался для размещения части инфраструктуры WikiLeaks.
Но даже местные эксперты не считают такой подход панацеей. В России переговоры о возможном создании подземного ЦОДа только начались. И скорее похожи на дорогой эксперимент, чем на готовое решение, указывает гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов:
«Проблема больше в расчете инженерных коммуникаций для отвода тепла, подвода коммуникаций, электрокабелей и интернета. Дата-центры постоянно греются. Почва холоднее, но при этом это превращается в такую некоторую баньку. Скорее всего, придется наращивать мощности по охлаждению, плюсом обеспечивать достаточно глубокий вывод из-под земли. В любом случае меры должны быть комплексом: как наземные, радиоэлектронные помехи, ПВО, дроноперехватчики, которые сейчас тоже набирают популярность. Безусловно, это конфиденциальность расположения».
По оценкам «Ведомостей», наземный ЦОД мощностью 1 мегаватт в среднем стоит больше 1 млрд руб. Подземный, вероятно, окажется на 40% дороже, допускают собеседники “Ъ FM”. Причем в большей степени речь о затратах на эксплуатацию. Но тот же «Ростелеком» рассчитывает подбирать бюджет и конфигурацию инфраструктуры под конкретного заказчика. Но замечает, что подземелье лишь один из уровней защиты.
Переговоры с «Норникелем» могут говорить о планах оператора построить подземный ЦОД за Полярным кругом.
С отводом тепла и привлечением опытных горных инженеров как раз и может помочь «Норникель». Но здесь ребром встают вопросы организационные, отмечает исполнительный директор ассоциации облачных и технологических провайдеров Антон Салов:
«Крайний Север — там нет магистральных каналов связи. "Ростелеком" умеет прокладывать эти каналы. Но это небыстрая история. Во-вторых, вопрос в эксплуатации. Немногие специалисты готовы лететь за Полярный круг, чтобы обслуживать серверы. Помимо этого, нужно создать сменных частей для IT-оборудования, для инженерного оборудования, а все это в большом дефиците. И держать это далеко на севере под какой-то отказ оборудования тоже очень дорого».
В экспериментальном режиме такой проект может заработать минимум через год. А внешние угрозы требуют чуть более срочных решений, добавляют эксперты. Есть и другая серьезная проблема. Подземное хранилище не гарантирует 100% защиту, рассуждает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин:
«Сейчас вообще не сертифицируют дата-центры, которые размещены ниже поверхности земли. И на это есть ряд причин. Первая — это сточные воды. Второе — в любом подземном сооружении все коммуникации туда заходят через какую-то единую шахту, как правило, то, что называется единая точка отказа. Они могут быть повреждены вследствие каких-то причин, землетрясения и просто как человеческий фактор. Насчет глубины — оборудованных подвалов, я думаю, уже достаточно. Конечно, лучшей защитой является диверсификация по географическому принципу. В любом случае инициатива здравая. Оборудование стало на вес золота, вполне логично его где-то припрятать».
Но в целом проект довольно нишевый, резюмируют собеседники “Ъ FM”. Тем более, по оценкам аналитиков, через пять лет спрос на подземные ЦОДы может составить до 3% потребности рынка. Это примерно 5-10 площадок мощностью до 10 мегаватт каждая. А в числе потенциальных заказчиков называют бизнес с критически важной инфраструктурой.