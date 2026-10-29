Объем строительных работ на Ставрополье сократился на 29% за девять месяцев

Среди нежилых объектов заметно вырос ввод сельскохозяйственных зданий. За отчетный период их площадь составила 142 тыс. кв. м, что в 4,3 раза больше, чем годом ранее. Площадь введенных зданий здравоохранения достигла 8,8 тыс. кв. м, увеличившись в 20,2 раза, учебных зданий — 7 тыс. кв. м, в 1,8 раза. При этом площадь коммерческих зданий сократилась на 18,9%, до 102 тыс. кв. м, промышленных — на 10,2%, до 19,3 тыс. кв. м, административных — на 15,4%, до 8,2 тыс. кв. м. Ввод прочих нежилых зданий уменьшился на 25,6%, до 36,4 тыс. кв. м.