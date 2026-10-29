Объем строительных работ на Ставрополье сократился на 29% за девять месяцев
Объем работ, выполненных в строительстве Ставропольского края в январе—сентябре 2026 года, составил 130,6 млрд руб., что соответствует 71% от уровня аналогичного периода прошлого года по индексу физического объема. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, которые изучил «Ъ-Кавказ».
В сентябре объем выполненных строительных работ составил 20,97 млрд руб. Индекс физического объема к сентябрю 2025 года достиг 74,9%, а к предыдущему месяцу — 114,5%. Отрицательная динамика сохранялась на протяжении всех девяти месяцев. По итогам января—марта индекс физического объема составлял 74,9% к соответствующему периоду 2025 года, января—июня — 75,1%. В июле показатель снизился до 49,5% к аналогичному месяцу прошлого года, в августе составил 76,4%, в сентябре — 74,9%.
По итогам января—сентября 2025 года объем строительных работ достигал 182,42 млрд руб., а индекс физического объема составлял 101,8% к аналогичному периоду 2024 года.
За девять месяцев 2026 года в Ставропольском крае ввели в эксплуатацию 5,89 тыс. зданий общей площадью 2,21 млн кв. м. По площади это 99,2% от уровня января—сентября прошлого года. Из общего числа введенных объектов 5,57 тыс., или 94,6%, составили жилые здания.
Среди нежилых объектов заметно вырос ввод сельскохозяйственных зданий. За отчетный период их площадь составила 142 тыс. кв. м, что в 4,3 раза больше, чем годом ранее. Площадь введенных зданий здравоохранения достигла 8,8 тыс. кв. м, увеличившись в 20,2 раза, учебных зданий — 7 тыс. кв. м, в 1,8 раза. При этом площадь коммерческих зданий сократилась на 18,9%, до 102 тыс. кв. м, промышленных — на 10,2%, до 19,3 тыс. кв. м, административных — на 15,4%, до 8,2 тыс. кв. м. Ввод прочих нежилых зданий уменьшился на 25,6%, до 36,4 тыс. кв. м.
В сфере социально-культурной инфраструктуры за январь—сентябрь ввели 300 мест в дошкольных образовательных организациях против 160 за аналогичный период 2025 года. Число мест в санаториях увеличилось с 45 до 150. Площадь торгово-офисных центров составила 6,73 тыс. кв. м против 3,28 тыс. кв. м годом ранее. Также введены четыре культовых сооружения, десять мест в учреждениях клубного типа и кемпинг на одно место.
Одновременно сократился ввод отдельных объектов инфраструктуры. Протяженность введенных распределительных газопроводов составила 125,8 км против 213,4 км годом ранее. В том числе в сельской местности построили 52,2 км газопроводов против 57,3 км, за счет средств населения — 74,5 км против 122,6 км. Мощность введенных амбулаторно-поликлинических организаций составила 15 посещений в смену против 39 годом ранее. Площадь введенных медицинских центров снизилась с 10,35 тыс. до 882,1 кв. м. Площадь новых спортивных залов составила 847 кв. м против 1,13 тыс. кв. м за январь—сентябрь 2025 года.