Начальник лаборатории «Краснодаравтодора» осуждена на восемь лет за взятки

В начале года было возбуждено уголовное дело об организации системы откатов в руководстве «Краснодаравтодора», позволившей похитить из бюджета более 1,8 млрд руб. 5 октября был арестован экс-депутат Госдумы Андрей Дорошенко, ранее по делу были привлечены министр транспорта края Алексей Переверзев, экс-директор ГКУ «Краснодаравтодор» Светлана Лира, бывший руководитель «Союза дорожников» Кубани Дарья Чубачук и другие. По данным следствия, лаборатория «Краснодаравтодора» была включена в нелегальную схему, обеспечивая вовлечение предприятий отрасли в систему откатов. Однако в сообщении судебной пресс-службы подчеркнуто, что Ирина Насонова никому не передавала средства, полученные от взяток, то есть действовала по собственной инициативе.