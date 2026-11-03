Начальник лаборатории «Краснодаравтодора» осуждена на восемь лет за взятки
Первомайский суд Краснодара признал Ирину Насонову, начальника отдела лабораторного контроля ГКУ «Краснодаравтодор», виновной в получении взяток от предпринимателей и приговорил ее к восьми годам лишения свободы. О приговоре сообщили объединенная пресс-служба судов Кубани и прокуратура края. Суд установил, что сотрудница «Краснодаравтодора» брала деньги за согласование рецептов асфальтобетонных смесей, которые применялись дорожно-строительными предприятиями при выполнении контрактов на ремонт дорог.
Следствие выявило 16 эпизодов получения взяток на общую сумму 2,6 млн руб. Отбытие наказания подсудимой Насоновой отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
В начале года было возбуждено уголовное дело об организации системы откатов в руководстве «Краснодаравтодора», позволившей похитить из бюджета более 1,8 млрд руб. 5 октября был арестован экс-депутат Госдумы Андрей Дорошенко, ранее по делу были привлечены министр транспорта края Алексей Переверзев, экс-директор ГКУ «Краснодаравтодор» Светлана Лира, бывший руководитель «Союза дорожников» Кубани Дарья Чубачук и другие. По данным следствия, лаборатория «Краснодаравтодора» была включена в нелегальную схему, обеспечивая вовлечение предприятий отрасли в систему откатов. Однако в сообщении судебной пресс-службы подчеркнуто, что Ирина Насонова никому не передавала средства, полученные от взяток, то есть действовала по собственной инициативе.