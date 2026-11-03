Песков: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина была бы полезна
Работа над согласованием встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может быть финализирована в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал трехстороннюю встречу «весьма полезной».
«Есть общее понимание среди участников такой возможной встречи, что она была бы целесообразна и она была бы весьма полезна. Работа ведется по согласованию такой встречи»,— сказал господин Песков на брифинге.