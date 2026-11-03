Хабенский допустил объединение МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького

К концу 1980-х годов МХАТ стал переживать масштабный творческий и организационный кризис: в театре сформировалась большая и неуправляемая труппа, спектакли шли в двух зданиях — историческом в Камергерском переулке и новом на Тверском бульваре. В итоге в 1987 году МХАТ распался на две самостоятельные единицы — МХТ им. Чехова под руководством Олега Ефремова и МХАТ им. Горького под руководством Татьяны Дорониной. Первый остался в историческом здании, а второй переехал на Тверской бульвар.