Хабенский допустил объединение МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького
Слияние МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького стало бы логичным разрешением сложившейся вокруг театров ситуации. Такое мнение высказал художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.
«Естественно, мысль о том, что когда-то должна закончиться эта путаница с МХАТ-1 и МХАТ-2, с тем, какой МХАТ первый, а какой — второй, у меня возникала. Со временем, наверное, это произойдет»,— сказал журналистам господин Хабенский (цитата по ТАСС).
Худрук МХТ при этом заметил, что сам он решать вопрос о слиянии театров не вправе. «Я могу только предложить совершить первые шаги, для того чтобы театры стали единым целым. Но ситуация примирения не должна быть такой же болезненной, какой была ситуация разрыва»,— пояснил Константин Хабенский.
История МХТ началась с поставленной в нем в октябре 1898 года премьеры — спектакля «Царь Федор Иоаннович» по трагедии Алексея Толстого. У истоков театра стояли режиссеры Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский, которые и собрали первую труппу. В 1919 году МХТ получил звание «академический», что видоизменило аббревиатуру, и он стал называться МХАТ. В 1932 году театр переименовали в честь писателя Максима Горького.
К концу 1980-х годов МХАТ стал переживать масштабный творческий и организационный кризис: в театре сформировалась большая и неуправляемая труппа, спектакли шли в двух зданиях — историческом в Камергерском переулке и новом на Тверском бульваре. В итоге в 1987 году МХАТ распался на две самостоятельные единицы — МХТ им. Чехова под руководством Олега Ефремова и МХАТ им. Горького под руководством Татьяны Дорониной. Первый остался в историческом здании, а второй переехал на Тверской бульвар.