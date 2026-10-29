На Ставрополье сняли лимиты на продажу топлива
В Ставропольском крае отменили ограничения на отпуск топлива на автозаправках. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и промышленности региона.
«Ситуация на внутреннем рынке региона нормализуется. Поставки стабильны, а ВИНКи вышли на докризисные показатели ежедневного объема продаж — 2,5-3 тыс. т нефтепродуктов», — говорится в заявлении ведомства.
Летом перебои затронули южные регионы России. В Минэнерго связывали их с атаками беспилотников на предприятия топливно-энергетического комплекса. В июне отдельные ставропольские АЗС ограничили отпуск бензина до 100 литров на автомобиль и отказались продавать топливо в тару. Власти тогда утверждали, что общекраевых лимитов нет, а точечные перебои объясняли повышенным спросом.
В конце июля ограничения ужесточили: по рекомендации губернатора Владимира Владимирова компании установили лимит до 40 литров в одни руки на легковой автомобиль. За сутки в регионе тогда продавали около 2,5 тыс. тонн топлива; власти сообщали о сокращении очередей и отдельно организовывали снабжение сельхозпредприятий перед уборкой урожая.
К сентябрю на рынке сохранялось напряжение прежде всего с бензином АИ-92 и АИ-95: губернатор сообщал о дополнительных партиях этих марок, тогда как запасов дизельного топлива региону хватало. Власти рассчитывали наладить поставки к началу октября и параллельно пытались договориться с местной сетью «Октан» сдерживать цены. Соглашение ограничило торговую наценку шестью процентами от себестоимости; ее должны были контролировать краевые ведомства и антимонопольная служба.
Общероссийская стабилизация совпала с возвращением нескольких нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов и сезонным снижением спроса после летних отпусков и сельхозработ. Вице-премьер Александр Новак в октябре говорил, что НПЗ завершили часть ремонтов, внутренний спрос на дизель обеспечен, а сложности сохраняются с бензином. При этом отмена лимитов означает восстановление правил отпуска на АЗС, но не подтверждает одинаковое наличие каждой марки топлива на каждой станции.
Средние цены на топливо в крае оставались высокими. По данным Росстата на 5 октября, литр АИ-92 стоил 77,76 руб., АИ-95 — 85,56 руб., дизеля — 84,49 руб. За неделю эти показатели не изменились. Таким образом, снятие ограничений последовало за восстановлением ежедневных поставок, но само по себе не означало снижения цен.