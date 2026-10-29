На Ставрополье сняли лимиты на продажу топлива

Общероссийская стабилизация совпала с возвращением нескольких нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов и сезонным снижением спроса после летних отпусков и сельхозработ. Вице-премьер Александр Новак в октябре говорил, что НПЗ завершили часть ремонтов, внутренний спрос на дизель обеспечен, а сложности сохраняются с бензином. При этом отмена лимитов означает восстановление правил отпуска на АЗС, но не подтверждает одинаковое наличие каждой марки топлива на каждой станции.