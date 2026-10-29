На Ставрополье отгрузка промышленности за девять месяцев упала на 2,3%
Промышленные предприятия Ставропольского края в январе—сентябре 2026 года отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и оказали услуг на 543,9 млрд руб., что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, которые изучил «Ъ-Кавказ».
Наиболее заметный рост отгрузки зафиксирован в сегменте ремонта и монтажа машин и оборудования — на 43,5%, до 7,81 млрд руб. Объем отгрузки прочих транспортных средств и оборудования увеличился на 34,1%, до 1,29 млрд руб., прочих готовых изделий — на 25,9%, до 1,41 млрд руб. Отгрузка компьютеров, электронных и оптических изделий выросла на 24,8%, до 32,84 млрд руб., полиграфической продукции и услуг по копированию носителей информации — на 17,4%, до 6,27 млрд руб.
Среди других отраслей с положительной динамикой — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, где отгрузка увеличилась на 10,9%, до 908,4 млн руб. Объем отгрузки в энергетике вырос на 8,2%, до 92,72 млрд руб., в том числе производства, передачи и распределения электроэнергии — на 6,1%, до 71,55 млрд руб. В производстве резиновых и пластмассовых изделий показатель увеличился на 5%, до 14,16 млрд руб., готовых металлических изделий — на 3,4%, до 17,60 млрд руб., в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов — на 3,2%, до 19,60 млрд руб.
Отгрузка бумаги и бумажных изделий выросла на 2,4%, до 373,2 млн руб., одежды — на 1,2%, до 1,83 млрд руб., напитков — на 0,8%, до 33,78 млрд руб. По производству табачных изделий индекс отгрузки составил 128,2% к январю—сентябрю 2025 года, однако сам объем в денежном выражении в таблице не указан.
В целом обрабатывающие производства отгрузили товаров и услуг на 409,59 млрд руб., что на 4,3% меньше, чем годом ранее. В добыче полезных ископаемых показатель сократился на 6,7%, до 21,97 млрд руб.
Среди обрабатывающих отраслей наиболее заметное снижение зафиксировано в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Отгрузка в этом сегменте уменьшилась на 15,2%, до 15,58 млрд руб. В производстве пищевых продуктов она сократилась на 11,3%, до 99,48 млрд руб., кожи и изделий из кожи — на 11,1%, до 1,16 млрд руб., лекарственных средств и материалов медицинского назначения — на 7,9%, до 6,21 млрд руб.
Отгрузка химических веществ и химических продуктов снизилась на 7,7%, до 103,23 млрд руб., металлургической продукции — на 7,5%, до 15,94 млрд руб., текстильных изделий — на 7,4%, до 1,77 млрд руб. В производстве мебели снижение составило 4,7%, до 3,65 млрд руб., прочей неметаллической минеральной продукции — 4,4%, до 25,40 млрд руб., электрического оборудования — 3,7%, до 9,63 млрд руб. Отгрузка машин и оборудования сократилась на 2%, до 6,71 млрд руб.
В производстве бумаги и бумажных изделий, одежды, напитков, резиновых и пластмассовых изделий, деревянной продукции и готовых металлических изделий зафиксирован рост либо сохранение положительной динамики, тогда как в ряде крупных обрабатывающих отраслей показатели оказались ниже уровня прошлого года.