На Ставрополье отгрузка промышленности за девять месяцев упала на 2,3%

Среди других отраслей с положительной динамикой — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, где отгрузка увеличилась на 10,9%, до 908,4 млн руб. Объем отгрузки в энергетике вырос на 8,2%, до 92,72 млрд руб., в том числе производства, передачи и распределения электроэнергии — на 6,1%, до 71,55 млрд руб. В производстве резиновых и пластмассовых изделий показатель увеличился на 5%, до 14,16 млрд руб., готовых металлических изделий — на 3,4%, до 17,60 млрд руб., в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов — на 3,2%, до 19,60 млрд руб.