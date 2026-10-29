Убытки организаций Ставрополья выросли в 1,8 раза за восемь месяцев с начала года
Совокупные убытки организаций Ставропольского края за январь—август 2026 года увеличились в 1,8 раза, до 38,27 млрд руб., а сальдированный финансовый результат сократился на 39,6%, до 35,54 млрд руб. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, которые проанализировал «Ъ-Кавказ».
Наибольший объем убытков пришелся на обрабатывающие производства. За восемь месяцев предприятия отрасли получили 20,54 млрд руб. убытка, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха убытки увеличились в 1,9 раза, до 5,93 млрд руб. В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве показатель вырос на 33,4%, до 5,71 млрд руб.
В строительстве сумма убытков увеличилась на 2,5%, до 1,19 млрд руб. В профессиональной, научной и технической деятельности она выросла в 2,4 раза, до 982,7 млн руб. В транспортировке и хранении убытки, напротив, сократились на 1,8%, до 922,4 млн руб.
В административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах объем убытков снизился на 84,6%, до 317,7 млн руб. В здравоохранении и социальных услугах он увеличился в 2,1 раза, до 155,1 млн руб., в гостиничном бизнесе и общественном питании — на 12%, до 97,2 млн руб. В образовании убытки выросли в 2,2 раза, до 47,6 млн руб., в операциях с недвижимым имуществом — в 1,8 раза, до 10,6 млн руб.
По нескольким отраслям Северо-Кавказстат не приводит абсолютных сумм убытков, но указывает их динамику. В добыче полезных ископаемых показатель увеличился на 37,2% к январю—августу 2025 года, в финансовой и страховой деятельности — в 2,8 раза, в культуре, спорте, организации досуга и развлечений — в 1,5 раза. В государственном управлении, обеспечении военной безопасности и социальном обеспечении объем убытков составил 101,4% от прошлогоднего уровня.
В то же время в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов убытки составили 58,8% от уровня прошлого года, в предоставлении прочих видов услуг — 88,5%. В сфере информации и связи показатель составил 0,3% от прошлогоднего уровня.
По данным ведомства, доля убыточных организаций в крае за январь—август составила 29,1% против 26,7% годом ранее. В профессиональной, научной и технической деятельности убыточными оказались 69,2% организаций против 53,8% годом ранее. В транспортировке и хранении доля таких предприятий составила 57,6%, в административной деятельности и сопутствующих услугах — 46,2% против 20% годом ранее. В сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных организаций увеличилась с 21,8% до 32,6%.
Статистика охватывает организации без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений.