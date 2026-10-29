Убытки организаций Ставрополья выросли в 1,8 раза за восемь месяцев с начала года

В административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах объем убытков снизился на 84,6%, до 317,7 млн руб. В здравоохранении и социальных услугах он увеличился в 2,1 раза, до 155,1 млн руб., в гостиничном бизнесе и общественном питании — на 12%, до 97,2 млн руб. В образовании убытки выросли в 2,2 раза, до 47,6 млн руб., в операциях с недвижимым имуществом — в 1,8 раза, до 10,6 млн руб.