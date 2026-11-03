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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Песков о компенсациях жителям Курской области, пытках на Украине и переговорах в Абу-Даби

В Кремле пообещал заняться проблемой с жилищными сертификатами в Курской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов во время брифинга. Он прокомментировал скандал из-за принудительного удерживания мобилизованных под Киевом, задержку компенсаций оставшимся без жилья жителям Курской области (см. материал на сайте «Ъ»), а также подтвердил дату трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Скандал из-за «дома-концлагеря» под Киевом

  • Киевский режим испытывает большие сложности с людьми. Много дезертиров, много раненых. Эти проблемы с личным составом известны всем во всём мире.

  • Те, кто не хочет воевать, может сдаваться России в плен.

2 ноября украинские СМИ сообщили о конфликте силовиков с гражданскими рядом с домом в деревне Петропавловская Борщаговка под Киевом. По информации журналистов, в подвале дома находились мобилизованные военнослужащие, самовольно покинувшие военную часть. СМИ утверждают, что военных пытали. Один из пострадавших получил перелом позвоночника, еще несколько находились в тяжелом состоянии. Сообщалось также о гибели одного человека. Командующий нацвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверых военнослужащих, находившихся в доме, задержали за самовольное оставление воинской части. Их направили в больницу. По словам Пивненко, частный дом использовался как временный пункт размещения военнослужащих нацгвардии.

  • По мнению специалистов, очевидно, что объем этих проблем далее будет только возрастать.

  • Что касается отсутствия реакции Запада на эти пыточные — европейцы оберегают своих подопечных от подобных скандалов.

О трехсторонних переговорах по Украине

  • Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.

  • Главным переговорщиком с российской стороны остается помощник президента России Владимир Мединский.

  • Пока не многу сказать, планируются ли контакты переговорщиков с Владимиром Путиным перед полетом в Абу-Даби. Они и так постоянно общаются и получают инструкции от российского президента.

Встреча Путина, Трампа и Си на саммите АТЭС

  • Есть понимание о возможности такой встречи. Работа ведется по согласованию.

  • Главным организатором выступает Китай.

Атака ВСУ на Ярославкий НПЗ

  • Удары дронами по российской энергоструктуре продолжаются.

  • С нашей стороны принимаются меры по минимизации последствий, но полностью застраховаться не можем. Поэтому продолжается СВО.

О задержках компенсаций за разрушенной жилье в Курской области

  • В Кремле не знакомы с проблемой. Мы займемся этим.

Украина. Отношения с Россией
Абу-Даби
Дмитрий Песков
Киев

Авторы

  • Дмитрий Уткин
    редактор