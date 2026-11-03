Песков о компенсациях жителям Курской области, пытках на Украине и переговорах в Абу-Даби
Скандал из-за «дома-концлагеря» под Киевом
Киевский режим испытывает большие сложности с людьми. Много дезертиров, много раненых. Эти проблемы с личным составом известны всем во всём мире.
Те, кто не хочет воевать, может сдаваться России в плен.
2 ноября украинские СМИ сообщили о конфликте силовиков с гражданскими рядом с домом в деревне Петропавловская Борщаговка под Киевом. По информации журналистов, в подвале дома находились мобилизованные военнослужащие, самовольно покинувшие военную часть. СМИ утверждают, что военных пытали. Один из пострадавших получил перелом позвоночника, еще несколько находились в тяжелом состоянии. Сообщалось также о гибели одного человека. Командующий нацвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверых военнослужащих, находившихся в доме, задержали за самовольное оставление воинской части. Их направили в больницу. По словам Пивненко, частный дом использовался как временный пункт размещения военнослужащих нацгвардии.
По мнению специалистов, очевидно, что объем этих проблем далее будет только возрастать.
Что касается отсутствия реакции Запада на эти пыточные — европейцы оберегают своих подопечных от подобных скандалов.
О трехсторонних переговорах по Украине
Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.
Главным переговорщиком с российской стороны остается помощник президента России Владимир Мединский.
Пока не многу сказать, планируются ли контакты переговорщиков с Владимиром Путиным перед полетом в Абу-Даби. Они и так постоянно общаются и получают инструкции от российского президента.
Встреча Путина, Трампа и Си на саммите АТЭС
Есть понимание о возможности такой встречи. Работа ведется по согласованию.
Главным организатором выступает Китай.
Атака ВСУ на Ярославкий НПЗ
Удары дронами по российской энергоструктуре продолжаются.
С нашей стороны принимаются меры по минимизации последствий, но полностью застраховаться не можем. Поэтому продолжается СВО.
О задержках компенсаций за разрушенной жилье в Курской области
В Кремле не знакомы с проблемой. Мы займемся этим.