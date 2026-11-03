Песков о компенсациях жителям Курской области, пытках на Украине и переговорах в Абу-Даби

2 ноября украинские СМИ сообщили о конфликте силовиков с гражданскими рядом с домом в деревне Петропавловская Борщаговка под Киевом. По информации журналистов, в подвале дома находились мобилизованные военнослужащие, самовольно покинувшие военную часть. СМИ утверждают, что военных пытали. Один из пострадавших получил перелом позвоночника, еще несколько находились в тяжелом состоянии. Сообщалось также о гибели одного человека. Командующий нацвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверых военнослужащих, находившихся в доме, задержали за самовольное оставление воинской части. Их направили в больницу. По словам Пивненко, частный дом использовался как временный пункт размещения военнослужащих нацгвардии.