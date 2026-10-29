Главные новости за 29 октября. Ростов-на-Дону и область
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Ростовской области за январь—август 2026 года выросла на 13,3% в годовом выражении, до 76,85 тыс. руб., следует из данных Ростовстата, изученных «Ъ-Ростов». Быстрее всего среди представленных отраслей зарплаты увеличивались в гостиничном бизнесе и общепите — на 36%, до 56,17 тыс. руб., и операциях с недвижимостью — на 26,7%, до 49,84 тыс. руб. Самый высокий уровень оплаты зафиксирован в финансовой и страховой деятельности — 133,07 тыс. руб. В августе средняя начисленная зарплата по региону составила 75,75 тыс. руб., что на 11,1% больше, чем годом ранее. Данные учитывают крупные, средние и малые организации и отражают начисленные суммы до вычета налогов.
Объем средств жителей Ростовской области на банковских вкладах и текущих счетах к началу октября 2026 года превысил 1,3 трлн руб., увеличившись за год на 8,5%, сообщил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц. На Кубани накопления населения достигли 1,9 трлн руб. с приростом на 7,1%. По словам господина Эберенца, замедление роста сбережений связано в том числе со снижением ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой.
Сельское хозяйство Ростовской области завершило январь—август 2026 года с убытком в 7,71 млрд руб., а доля убыточных организаций отрасли достигла 55,3%, следует из данных Ростовстата, проанализированных «Ъ-Ростов». Совокупные убытки аграрных предприятий составили 15,06 млрд руб. В целом организации региона получили 93,39 млрд руб. прибыли с учетом убытков, что на 47,8% больше, чем годом ранее. Наибольший положительный финансовый результат показали обрабатывающие производства — 69,29 млрд руб., увеличив показатель в 2,3 раза.
Отгрузка продукции в производстве одежды Ростовской области за январь—сентябрь 2026 года сократилась на 33,6% в годовом выражении, до 11,61 млрд руб., следует из данных Ростовстата, изученных «Ъ-Ростов». В мебельной промышленности показатель снизился на 25,3%, до 5,25 млрд руб., тогда как в текстильном производстве вырос на 25,5%, до 29,27 млрд руб. В целом обрабатывающие производства увеличили отгрузку на 5,5%, до 1,16 трлн руб. Наиболее заметный рост показало производство прочих транспортных средств и оборудования — на 64,4%, до 187,1 млрд руб. В то же время отгрузка пищевых продуктов снизилась на 4%, до 203 млрд руб., а готовых металлических изделий — на 12,7%, до 114,66 млрд руб.
Оборот розничной торговли в Ростовской области за январь—сентябрь 2026 года вырос на 5,6% в сопоставимых ценах, до 1,64 трлн руб., следует из данных Ростовстата, изученных «Ъ-Ростов». Продажи торгующих организаций и предпринимателей вне рынков увеличились на 5,9%, до 1,54 трлн руб., на рынках и ярмарках — на 0,9%, до 95,74 млрд руб. Оборот общественного питания за девять месяцев вырос на 1,7%, до 79,11 млрд руб. При этом в сентябре он снизился на 5,8% в сопоставимых ценах в годовом выражении, до 9,4 млрд руб., тогда как розничная торговля прибавила 3,4%, достигнув 189,85 млрд руб.