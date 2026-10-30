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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Мир

Норвегия ответила Дональду Трампу на его слова о «дерьмовой» стране

Совет по туризму Норвегии опубликовал на своем сайте Visit Norway фотографии и описание самых необычных общественных туалетов в стране. Так организация ответила на недавнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором он назвал Норвегию «дерьмовой» страной или, если переводить дословно, «страной-сортиром» (shithouse country).
Необычные общественные туалеты Норвегии
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Необычные общественные туалеты Норвегии

Visit Norway

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Visit Norway

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Visit Norway

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Visit Norway

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Visit Norway

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Visit Norway

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Visit Norway

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Visit Norway

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Visit Norway

В публикации под заголовком «Это самые крутые сортиры в мире?» показаны необычные общественные туалеты, расположенные в живописных местах с открывающимися для пользователей роскошными видами на природу. Авторы статьи напоминают, один из туалетов, расположенный на смотровой площадке Стегастейн над Аурландс-фьордом,— входит в топ-10 лучших общественных уборных мира благодаря своей модернистской архитектуре и захватывающей панораме, открывающейся из него.
Туристическое ведомство заявило в своей публикации, что Норвегия «делает сортиры снова великими», отсылая читателей к любимому лозунгу господина Трампа «Сделаем Америку снова великой».
Статья завершается рекомендацией сохранить подборку общественных туалетов и поделиться ею «сами знаете с кем».
«Дерьмовой» страной Дональд Трамп назвал Норвегию во время недавнего выступления на предвыборном митинге в штате Мичиган. Так он выразил свое неудовольствие тем, что Норвежский нобелевский комитет не присудил ему премию мира. Ранее к числу дерьмовых стран господин Трамп также отнес Гаити, Ливию, Сомали и Йемен.
Норвегия
Дональд Трамп
США
Европа

Авторы

  • Алена Миклашевская
    Алена Миклашевская
    переводчик-корреспондент