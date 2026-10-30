Норвегия ответила Дональду Трампу на его слова о «дерьмовой» стране

В публикации под заголовком «Это самые крутые сортиры в мире?» показаны необычные общественные туалеты, расположенные в живописных местах с открывающимися для пользователей роскошными видами на природу. Авторы статьи напоминают, один из туалетов, расположенный на смотровой площадке Стегастейн над Аурландс-фьордом,— входит в топ-10 лучших общественных уборных мира благодаря своей модернистской архитектуре и захватывающей панораме, открывающейся из него.