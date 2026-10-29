Вклады жителей Ростовской области выросли за год на 8,5%
В Ростовской области общий объем средств населения в банках — на вкладах и текущих счетах — на начало октября этого года превысил 1,3 трлн руб. Годовой прирост составил 8,5%. Об этом журналистам сообщил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.
По его словам, ситуация в Краснодарском крае аналогичная: объем средств на счетах и вкладах достиг 1,9 трлн руб. с годовым ростом — 7,1%.
«Склонность к сбережению немного снизилась, но пока сохраняется на высоком уровне, средства населения продолжают расти. Большую часть сбережений составляют вклады, но их доля немного снизилась относительно прошлого года (по РФ доля составляет порядка 70%). В целом по стране ставки по краткосрочным депозитам физических лиц составили 12,8%, по долгосрочным 11,1%. За год ставки снизились чуть меньше чем на 3 процентных пункта. Продолжает умеренно расти интерес и к альтернативным инструментам сбережений»,— говорит господин Эберенц.
Он отметил, что в 2025 году рост средств населения Ростовской области на банковских счетах и вкладах составлял 14,3% год к году (на Кубани — 14,2%). В России годовой рост накоплений населения снизился с 18,5% в 2025 году до 9,8% на 1 октября 2026-го.
«Такая динамика, конечно, во многом связана со снижением процентов по вкладам вслед за траекторией ключевой ставки. Если смотреть в целом южному макрорегиону, то более значительно снизились ставки по вкладам до года. При этом важно понимать, что предлагаемые банками проценты остаются выше инфляции и помогают сохранить денежные средства от обесценения. Оценивая реальную доходность вкладов, надо сопоставлять проценты по ним с будущей инфляцией. Банк России ожидает, что годовой рост цен составит 7,1–7,6% в этом году и снизится до 4% в следующем году. Это значит, что полученные проценты, когда вклад закончится, перекроют общий рост цен за это время и даже позволят заработать»,— прокомментировал начальник Южного ГУ Банка России.
Господин Эберенц отмечает, что на инфляцию по-прежнему сильно влияет временное выбытие мощностей в отдельных отраслях. Кроме того, в октябре, по предварительным данным, существеннее, чем все ждали, повысились тарифы ЖКХ. Это, по словам спикера, уже отразилось в недельной статистике по ценам.
«Все это, естественно, сказывается и на инфляционных ожиданиях людей — они остаются высокими, и может влиять на финансовые решения и покупки. Чтобы инфляция снова начала устойчиво снижаться, экономике сейчас нужен сдержанный рост совокупного спроса. А значит, ставки в экономике пока что должны оставаться высокими. Так люди могут спокойно открывать вклады, не опасаясь, что деньги обесценятся»,— резюмировал Евгений Эберенц.