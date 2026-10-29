Оборот розничной торговли на Дону достиг 1,64 трлн рублей
Оборот розничной торговли в Ростовской области за январь—сентябрь 2026 года составил 1,64 трлн руб., увеличившись на 5,6% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В фактических ценах рост составил 10,3%. Об этом говорится в материалах Ростовстата, которые изучил «Ъ-Ростов».
Основная часть оборота пришлась на торгующие организации и индивидуальных предпринимателей вне рынков. За девять месяцев они реализовали товары на 1,54 трлн руб., что на 5,9% больше в сопоставимых ценах, чем годом ранее. Продажи на розничных рынках и ярмарках составили 95,74 млрд руб., увеличившись на 0,9% в сопоставимых ценах.
Оборот общественного питания за январь—сентябрь достиг 79,11 млрд руб. В фактических ценах показатель вырос на 13,1%, в сопоставимых — на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В сентябре оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 189,85 млрд руб. Это на 3,4% больше в сопоставимых ценах, чем в сентябре прошлого года. Оборот торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынков достиг 178,48 млрд руб., увеличившись на 3,6%, а продажи на розничных рынках и ярмарках составили 11,37 млрд руб., прибавив 1,2%.
Оборот общественного питания в сентябре составил 9,40 млрд руб. В сопоставимых ценах он снизился на 5,8% к сентябрю 2025 года, несмотря на увеличение на 3% в фактических ценах.