Оборот розничной торговли на Дону достиг 1,64 трлн рублей

Основная часть оборота пришлась на торгующие организации и индивидуальных предпринимателей вне рынков. За девять месяцев они реализовали товары на 1,54 трлн руб., что на 5,9% больше в сопоставимых ценах, чем годом ранее. Продажи на розничных рынках и ярмарках составили 95,74 млрд руб., увеличившись на 0,9% в сопоставимых ценах.