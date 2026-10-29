Доля убыточных предприятий в сельском хозяйстве на Дону достигла 55% с начала года
Сельское хозяйство Ростовской области завершило январь—август 2026 года с отрицательным финансовым результатом в 7,71 млрд руб., а совокупные убытки организаций отрасли достигли 15,06 млрд руб. Доля убыточных предприятий составила 55,3%. Об этом говорится в материалах Ростовстата о финансовых результатах организаций, которые проанализировал «Ъ-Ростов».
В целом организации Ростовской области за восемь месяцев получили положительный сальдированный финансовый результат в размере 93,39 млрд руб. Это на 47,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Совокупные убытки предприятий региона составили 78,17 млрд руб., а доля убыточных организаций — 35,3%.
Наибольший положительный финансовый результат обеспечили обрабатывающие производства. За январь—август он достиг 69,29 млрд руб., увеличившись в 2,3 раза к аналогичному периоду 2025 года. При этом убытки предприятий отрасли составили 17,11 млрд руб., а доля убыточных организаций — 28%.
Второе место по сальдированному финансовому результату заняла энергетика. В обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха показатель достиг 22,19 млрд руб., увеличившись в 2,4 раза. Убытки предприятий отрасли составили 1,90 млрд руб., доля убыточных организаций — 53,8%.
В оптовой и розничной торговле, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, сальдированный финансовый результат составил 14,45 млрд руб., сократившись на 23,2% к январю—августу прошлого года. Убытки в отрасли достигли 13,70 млрд руб., а доля убыточных организаций составила 23,6%.
В строительстве сальдированный финансовый результат составил 3,82 млрд руб., снизившись на 9,5%. Убытки предприятий достигли 1,03 млрд руб., доля убыточных организаций составила 23,2%. В деятельности по операциям с недвижимым имуществом показатель увеличился на 50,2%, до 3,33 млрд руб. Убытки в этой сфере составили 354,8 млн руб., а доля убыточных организаций — 33,3%.
В водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений сальдированный финансовый результат вырос на 30,6%, до 1,39 млрд руб. Убытки организаций отрасли составили 1,30 млрд руб., а доля убыточных предприятий достигла 62,5%.
Еще две отрасли завершили январь—август с отрицательным сальдированным финансовым результатом. В транспортировке и хранении он составил минус 10,32 млрд руб. Убытки предприятий достигли 12,44 млрд руб., а доля убыточных организаций составила 60%. В добыче полезных ископаемых отрицательное сальдо достигло 7,38 млрд руб., сумма убытков — 7,52 млрд руб. Доля убыточных организаций в отрасли составила 60,9%.
Сведения Северо-Кавказстата охватывают юридические лица, за исключением субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций, а также организаций, у которых в течение двух предыдущих лет одновременно средняя численность работников не превышала 15 человек и годовой оборот не превышал 800 млн руб. Данные учитывают юридическое лицо в целом, включая его обособленные подразделения.
Темпы изменения сальдированного финансового результата рассчитаны по сопоставимому кругу организаций с учетом корректировки данных предыдущего года, в том числе в связи с изменениями учетной политики, законодательства и других факторов, предусмотренных методологией бухгалтерского учета.