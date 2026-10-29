Доля убыточных предприятий в сельском хозяйстве на Дону достигла 55% с начала года

Сведения Северо-Кавказстата охватывают юридические лица, за исключением субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций, а также организаций, у которых в течение двух предыдущих лет одновременно средняя численность работников не превышала 15 человек и годовой оборот не превышал 800 млн руб. Данные учитывают юридическое лицо в целом, включая его обособленные подразделения.