Отгрузка одежды на Дону упала на треть за девять месяцев с начала года
Объем отгруженных товаров собственного производства в отрасли производства одежды в Ростовской области за январь—сентябрь 2026 года составил 11,61 млрд руб., что на 33,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В мебельной промышленности показатель снизился на 25,3%, до 5,25 млрд руб., в текстильном производстве, напротив, вырос на 25,5%, до 29,27 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата, которые изучил «Ъ-Ростов».
В обрабатывающих производствах в целом объем отгрузки увеличился на 5,5%, до 1,16 трлн руб. Однако динамика отдельных отраслей существенно различалась. В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, показатель сократился на 12,7%, до 114,66 млрд руб., в металлургии — на 7,7%, до 78,03 млрд руб. Отгрузка пищевых продуктов уменьшилась на 4%, до 203,01 млрд руб., химических веществ и химических продуктов — на 3,3%, до 45,42 млрд руб., лекарственных средств и материалов медицинского и ветеринарного назначения — на 5,1%, до 2,81 млрд руб.
В добывающей промышленности отгрузка товаров и услуг снизилась на 6,8%, до 29,11 млрд руб. В том числе в добыче угля показатель сократился на 13,3%, до 12,04 млрд руб. При этом отгрузка прочих полезных ископаемых увеличилась на 1,2%, до 14,65 млрд руб.
Среди других обрабатывающих отраслей снижение зафиксировано в производстве мебели, одежды, металлургической продукции и готовых металлических изделий. Объем отгрузки продукции из кокса и нефтепродуктов составил 84,8% от уровня января—сентября 2025 года, а табачных изделий — 78,7%. Абсолютные значения по этим двум направлениям в материалах не указаны.
В то же время наиболее значительный рост в обрабатывающей промышленности показало производство прочих транспортных средств и оборудования. Отгрузка достигла 187,10 млрд руб., увеличившись на 64,4% к аналогичному периоду прошлого года. В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий показатель вырос на 23,6%, до 32,40 млрд руб., машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 13,4%, до 89,87 млрд руб.
Отгрузка прочей неметаллической минеральной продукции увеличилась на 12,1%, до 65,08 млрд руб., напитков — на 9,5%, до 40,44 млрд руб. В производстве резиновых и пластмассовых изделий показатель вырос на 6,2%, до 58,39 млрд руб., электрического оборудования — на 6,2%, до 44,69 млрд руб.
В производстве пищевых продуктов, несмотря на снижение общего объема отгрузки, отдельные отрасли демонстрировали разнонаправленную динамику. В энергетике объем отгруженных товаров и услуг увеличился на 7,1%, до 194,31 млрд руб. В том числе отгрузка в производстве, передаче и распределении электроэнергии выросла на 6,2%, до 164,55 млрд руб. В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений показатель увеличился на 12,6%, до 45,99 млрд руб.
Данные приведены в действующих ценах по сопоставимому кругу организаций. В объем отгруженных товаров собственного производства включаются также работы и услуги, выполненные собственными силами.