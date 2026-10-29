Отгрузка одежды на Дону упала на треть за девять месяцев с начала года

В обрабатывающих производствах в целом объем отгрузки увеличился на 5,5%, до 1,16 трлн руб. Однако динамика отдельных отраслей существенно различалась. В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, показатель сократился на 12,7%, до 114,66 млрд руб., в металлургии — на 7,7%, до 78,03 млрд руб. Отгрузка пищевых продуктов уменьшилась на 4%, до 203,01 млрд руб., химических веществ и химических продуктов — на 3,3%, до 45,42 млрд руб., лекарственных средств и материалов медицинского и ветеринарного назначения — на 5,1%, до 2,81 млрд руб.