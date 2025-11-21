Власти ХМАО запретят мигрантам работать в доставке и традиционных промыслах

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) расширят перечень видов экономической деятельности, в которых работодателям запретят привлекать мигрантов, с 22 до 27, заявил губернатор Руслан Кухарук в ходе пресс-конференции. «Готов проект документа, чтобы защитить рынок труда, который мы можем свободно и полноценно предоставить нашим жителям»,— сказал он.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Господин Кухарук пояснил, что с 1 января 2026 года иностранцам в Югре запретят работать в курьерской службе, собирать дикоросы, заниматься рыболовством, оленеводством. «Все то, что связано с деятельностью предприятий в сфере сохранения традиционных укладов деятельности»,— добавил губернатор.

Он подчеркнул, что окружные власти на 30% увеличили стоимость авансового платежа за выдачу патента, предусмотренного на иностранцев. «Это еще не самая максимальная планка, которая возможна, но она существенно действующая. Это ощутят на себе работодатели, что повлияет на принятие решения об экономической эффективности привлечения иностранной рабочей силы, по сравнению с той, которая есть у нас на внутреннем рынке труда»,— сказал Руслан Кухарук.

Глава Югры пояснил, что меры связаны с «накопившейся, наболевшей многолетней проблемой» в связи с ростом числа мигрантов в ХМАО. «В течение многих лет иностранцы приезжали в регион тысячами с целью найти место работы, но если посмотрим аналитику, многие эту цель не преследовали. Они не являлись работниками, либо краткосрочно поработали, затем уходили с поля зрения служб, а потом попадали в совершенно другие сводки, зачастую криминальные, а не в сводки трудовых побед»,— добавил губернатор.

Ранее, в декабре 2024 года, Руслан Кухарук расширил перечень видов деятельности, по которым работодателям запрещено привлекать иностранных граждан, с восьми до 22. Новые ограничения коснулись сфер здравоохранения, энергетики, очистки и распределения воды, бытового обслуживания населения и ухода, предоставления финансовых услуг.

Василий Алексеев