Власти ХМАО запретили мигрантам работать в 22 сферах экономики
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) расширили перечень сфер деятельности, по которым предприятиям запрещено привлекать иностранных граждан, с восьми до 22. Соответствующее постановление подписал губернатор Руслан Кухарук.
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«Изменения внесены в соответствии с ситуацией на региональном рынке труда, предложениями жителей о возможности замены иностранных граждан местными трудовыми ресурсами. Отметим, что введенные ограничения не повлияют на экономическую ситуацию в автономном округе»,— заверили в правительстве.
Отмечается, что новый запрет на работу мигрантов распространяется на 14 видов деятельности в сфере здравоохранения, энергетики, очистки и распределения воды, бытового обслуживания населения и ухода, предоставления финансовых услуг. В частности:
- Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
- Кондиционирование воздуха;
- Забор, очистка и распределение воды;
- Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- Деятельность в области здравоохранения;
- Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
- Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
- Ремонт электронной бытовой техники;
- Ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
- Ремонт мебели и предметов домашнего обихода;
- Ремонт часов и ювелирных изделий;
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- Деятельность физкультурно-оздоровительная;
- Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группы.
Ужесточение требований к трудовым мигрантам Руслан Кухарук анонсировал в ходе прямой линии 5 декабря. По его словам, число иностранных граждан в ХМАО сократилось на 13%, по сравнению с показателем 2023 года. В УМВД Югры сообщали, что с начала 2025 года стоимость патента для иностранных граждан возрастет с 9 тыс. руб. до 11 тыс. руб. в месяц.
Ранее о планах ужесточить требования к трудовым мигрантам заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, о схожих намерениях сообщил глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.