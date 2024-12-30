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Власти ХМАО запретили мигрантам работать в 22 сферах экономики

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) расширили перечень сфер деятельности, по которым предприятиям запрещено привлекать иностранных граждан, с восьми до 22. Соответствующее постановление подписал губернатор Руслан Кухарук.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Изменения внесены в соответствии с ситуацией на региональном рынке труда, предложениями жителей о возможности замены иностранных граждан местными трудовыми ресурсами. Отметим, что введенные ограничения не повлияют на экономическую ситуацию в автономном округе»,— заверили в правительстве.

Отмечается, что новый запрет на работу мигрантов распространяется на 14 видов деятельности в сфере здравоохранения, энергетики, очистки и распределения воды, бытового обслуживания населения и ухода, предоставления финансовых услуг. В частности:

  • Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
  • Кондиционирование воздуха;
  • Забор, очистка и распределение воды;
  • Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
  • Деятельность в области здравоохранения;
  • Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
  • Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
  • Ремонт электронной бытовой техники;
  • Ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
  • Ремонт мебели и предметов домашнего обихода;
  • Ремонт часов и ювелирных изделий;
  • Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
  • Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
  • Деятельность физкультурно-оздоровительная;
  • Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группы.

Ужесточение требований к трудовым мигрантам Руслан Кухарук анонсировал в ходе прямой линии 5 декабря. По его словам, число иностранных граждан в ХМАО сократилось на 13%, по сравнению с показателем 2023 года. В УМВД Югры сообщали, что с начала 2025 года стоимость патента для иностранных граждан возрастет с 9 тыс. руб. до 11 тыс. руб. в месяц.

Ранее о планах ужесточить требования к трудовым мигрантам заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, о схожих намерениях сообщил глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

Василий Алексеев

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