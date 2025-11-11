Югорские власти призвали Совет федерации выделить 23 млрд руб. на стройку дорог

На строительство двух автомобильных дорог в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) потребуется 23,6 млрд руб., сообщил заместитель губернатора Азат Ислаев на заседании комитета Совета федерации (СФ) РФ по экономической политике. В частности, работы по участку от поселка Куминский до границы со Свердловской областью обойдутся в 11,7 млрд руб., от поселка Верхнеказымский до границы с Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО) — 11,9 млрд руб.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Господина Ислаев отметил, что в 2023 году власти Югры и Среднего Урала заключили соглашение по совместному строительству трассы от Куминского до Тавды: Свердловская область возведет участок в 73 км до своей границы, ХМАО — в 23 км. «Если говорить об экономических эффектах, то примерно на 500600 км сократится дорога с Ямала до Свердловской области. Будет сокращение пути от места добычи полезных ископаемых до их переработки»,— пояснил он. Заместитель губернатор заверил, что до декабря 2026 году компания «Автобан» завершит проектно-изыскательские работы по контракту с правительством.

Азат Ислаев добавил, что протяженность дороги от Верхнеказымского до границы ЯНАО составит 53 км. «Мы этот коридор развиваем, постепенно забираем дорогу от "Газпрома", приводим ее в нормативное состояние. Также у нас заключено соглашение с Ямалом, коллеги тоже начали проектирование. В 2026 году они и мы завершаем проектно-изыскательские работы»,— сказал он. За проектно-изыскательские работы участка в Югре отвечает компания «Донгис».

В ходе заседания господин Ислаев также призвал СФ поддержать строительство мостового перехода через реку Обь в Октябрьском районе ХМАО за 69,9 млрд руб. «Объект свяжет несколько регионов страны — это ЯНАО, ХМАО, Пермский край, Тюменская и Свердловская области. Это стратегический мост, он позволит открыть целый пласт с огромными запасами полезных ископаемых в этой части округа»,— пояснил он.

Заседание комитета СФ прошло в рамках дней ХМАО в верхней палате российского парламента, которые проходят с 10 по 12 ноября. Делегация из Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком обсудит на комитетах вопросы развития региона и реализации крупных проектов в экономике, промышленности, культуре и социальной сфере. Итоговым мероприятием станет пленарное заседание СФ 12 ноября.

Василий Алексеев