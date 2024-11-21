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В Югре начали проектировать автомагистраль между Свердловской областью и ХМАО

Началось проектирование автомагистрали из Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) в Свердловскую область, сообщил Руслан Кухарук, пишет ТАСС. По его словам, автомагистраль, позволит соединить Урай (ХМАО) с городом Тавда (Свердловская область).

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Данная магистраль поможет связать Свердловскую, Тюменскую области, Югру и дальше с выходом на Ямало-Ненецкий автономный округ»,– рассказал глава Югры. Он отметил, что проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволил привести дороги в нормальное состояние, как в больших городах, так и в небольших населенных пунктах. В Нижневартовске и Югорске в 2024 году строительные и ремонтные работы были выполнены на 243 км дорог.

Валерия Шестопалова

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