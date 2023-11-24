В Югре построят трассу до Екатеринбурга, которая сократит время пути на 4 часа

Власти ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ) и Свердловской области совместно построят трассу из Югры в Екатеринбург, которая сократит время пути на 4 часа. Как рассказал директор депдорхоза и транспорта Югры Александр Лебедев во время прямого эфира центру управления региона (ЦУР) Югры, строительство начнется в 2025-2027 году.

«Мы планируем строительство нового транспортного коридора, который свяжет ХМАО и Екатеринбург: это дорога Екатеринбург-Верхняя Тавда, далее — на Куминский Кондинского района, Урай, Светский, Приобье, Андру, Сосновку и выход на Ямал», — сказал Александр Лебедев.

По его словам, чтобы провести транспортный коридор, в ХМАО нужно построить до границы со Свердловской областью 23 км, а власти Свердловской области должны проложить 73 км дороги. Построенная трасса уменьшит путь из ХМАО до Екатеринбурга на 300-400 км.

Виталий Красиков

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