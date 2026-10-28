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Радио «Ъ FM»

Anthropic нагоняет страху

Чем может быть опасна нейросеть Claude
Шантаж, взломы и разработка биологического оружия: перед выходом на IPO в Anthropic озвучили все риски от использования своей нейросети Claude. Угрозы для бизнеса и всего человечества компания расписала в почти 100-страничном документе как часть заявки на первичное размещение акций.

Dado Ruvic / Illustration / Reuters

В то же время IT-гигант успокаивает будущих инвесторов и отмечает, что при должном контроле потенциал у ИИ-моделей может быть колоссальным. Какие трудности для себя и держателей бумаг видят в Anthropic? Подробнее — в справке “Ъ FM”.

В Anthropic оговариваются, что потенциальные риски от искусственного интеллекта — лишь примеры, которые в будущем могут воплотиться в реальность. Но в худшем случае они прямо повлияют на выручку компании и потенциальных инвесторов.

Так, несмотря на меры защиты модель Claude может быть использована для вредоносных действий. Например, нескольким пользователям нейросеть якобы помогла в разработке биологического оружия. Компания отмечает, что злоумышленники могут воспользоваться ИИ-агентами для утечек данных, незаконных трансакций и внедрения вирусного кода в другие системы.

Кроме того, нейросеть за последние месяцы стала сама совершать действия, без ведома клиента. Anthropic отмечает, что четыре из ее моделей смогли выйти в интернет и взломать сторонние сайты. Одна из них вовсе получила доступ администратора, изменила системные настройки и прочитала личную информацию пользователя в одном из порталов.

В беседе с пользователем модели от Anthropic могут пытаться манипулировать людьми. В некоторых случаях нейросеть прибегала к «поведению, напоминающему шантаж».

Отдельно компания обозначает финансовые опасения. Будущее Anthropic и ее конкурентов во многом зависит от доступности чипов и компонентов. Спрос на технику от ИИ-стартапов сейчас настолько высок, что производители не поспевают за ним. Сами компании при этом не могут оценить нужный объем вычислительных мощностей, который удовлетворит спрос. Это лишний раз создает риск финансового пузыря из-за бесчисленных вложений в центры обработки данных и сами стартапы.

Впервые о выходе нейросети из-под контроля человека заявили в OpenAI. Во время тестов одна из ИИ-моделей получила открытый доступ в интернет и сама атаковала инфраструктуру платформы Hugging Face. Позже об аналогичных случаях стали сообщать и в Anthropic. Сооснователь клуба ShareAI Александр Горный считает предостережения компании в большей части пиар-ходом:

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«Они обязаны раскрывать все риски. Но, на мой взгляд, тут такой случай, что чем больше рисков они расписывают, тем больше это как реклама звучит: "Наши нейросети такие страшные, что все взломали, наши нейросети такие страшные, что создали ядерную бомбу".
Это же риск, но как бы и реклама. Чем больше, тем лучше со всех точек зрения.
Мало кто, за исключением журналистов, будет читать 100 страниц с таким описанием. В целом же, конечно, компания привлечет дополнительное внимание. Как-то вырастут результаты IPO, может, на 1%, может, на 0,5%, может, на 3%. В целом, это было позитивно для них».
Anthropic подала заявку на IPO в июне 2026-го. По данным Reuters, компания хочет разместится на бирже NASDAQ до конца года. Причем в первый день торгов разработчик Клод планирует привлечь рекордные $100 млрд.

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Искусственный интеллект
Технологии

Авторы

  • Егор Парфенов
    ведущий редактор