Экс-глава горокруга в Белгородской области заключил контракт о службе на СВО
Дело бывшего главы Старого Оскола приостановили после заключения контракта
Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Старооскольского горокруга Белгородской области Владимира Жданова приостановлено в связи с тем, что он заключил контракт о службе в рядах вооруженных сил РФ. Об этом сообщил местный телеканал «9 канал». По данным телеканала, господин Жданов убыл в зону спецоперации.
О возбуждении дела в отношении Владимира Жданова стало известно в декабре 2025 года. Управление Следственного комитета России по региону обвинило его в получении в конце 2024 года более 1 млн руб. за покровительство коммерческой компании. По версии следствия, деньги он мог получить через посредников: руководителя аппарата администрации Старого Оскола Максима Яковлева, замглавы Старого Оскола Елену Полякову и замглавы Шебекинского горокруга Станислава Целых. По ходатайству следствия трое участников дела господина Жданова были отправлены под домашний арест.
Спустя два дня после появления информации о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Жданова его отправили в СИЗО — он безуспешно пытался выйти из-под стражи в конце года.
Владимир Жданов с 2018 года возглавлял Шебекинский округ Белгородской области. В 2023-м он был награжден орденом Мужества. В конце 2024 года стал руководителем администрации Старооскольского горокруга. На этом посту он сменил Андрея Чеснокова, который стал директором Старооскольского филиала НИУ БелГУ. В апреле — мае прошлого года служил в отряде «Барс-Белгород». После отставки господина Жданова в конце ноября 2025 года муниципалитет возглавил Михаил Лобазнов.