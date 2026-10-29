Экс-глава горокруга в Белгородской области заключил контракт о службе на СВО

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Старооскольского горокруга Белгородской области Владимира Жданова приостановлено в связи с тем, что он заключил контракт о службе в рядах вооруженных сил РФ. Об этом сообщил местный телеканал «9 канал». По данным телеканала, господин Жданов убыл в зону спецоперации.