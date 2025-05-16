Владимир Жданов вернулся из отряда «Барс-Белгород»

Депутаты совета Старооскольского горокруга Белгородской области одобрили возобновление контракта Владимира Жданова как главы муниципалитета. Он вернулся к своим обязанностям сегодня. Об этом сообщили в местной администрации.

О вступлении господина Жданова стало известно чуть больше месяца назад — 11 апреля. Спустя неделю после этого к отряду присоединился мэр Белгорода Валентин Демидов.

Владимир Жданов с 2018 года до конца 2024-го возглавлял Шебекинский округ Белгородской области. В конце января его избрали руководителем администрации Старооскольского горокруга. На этом посту он сменил Андрея Чеснокова, который стал советником директора Старооскольского геологоразведочного института (филиал Московского геологоразведочного института имени Серго Орджоникидзе).

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Алина Морозова