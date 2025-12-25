Михаил Лобазнов избран главой Старооскольского горокруга Белгородской области

Совет депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области на 51-м заседании большинством голосов избрал Михаила Лобазнова на должность руководителя администрации. Об этом сообщил сам господин Лобазнов в своем Telegram-канале. Он принес присягу на верность жителям муниципалитета.

Фото: Совет депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области

До этого Михаил Лобазнов был врио главы округа после отставки Владимира Жданова. Помимо него, в конкурсе на пост руководителя участвовали замначальника управления по подготовке спортивного резерва мэрии Владислав Ковальчук и местный предприниматель Андрей Деренко.

Михаил Лобазнов родился в 1979 году в Старом Осколе. В 2001 году окончил Московский государственный институт стали и сплавов, получив специальность «Промышленное и гражданское строительство». Более семи лет работал в строительных компаниях Старого Оскола. С 2014 по 2018 год занимал должность заместителя начальника департамента по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Старооскольского городского округа. С 2018 года по апрель 2021-го исполнял обязанности заместителя начальника департамента строительства и архитектуры той же администрации. В апреле 2021 года перешел на работу в администрацию Губкинского городского округа, где занимал последовательно должности заместителя главы по строительству и первого заместителя главы администрации. В июле 2021 года назначен на пост главы администрации Губкинского городского округа.

В начале декабря бывшего главу Старого Оскола Владимира Жданова, ушедшего в отставку в конце ноября, заключили в СИЗО на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Владимир Жданов руководил городским округом с 2024 года, сменив на посту Андрея Чеснокова, который возглавил Старооскольский филиал НИУ БелГУ.

Кабира Гасанова