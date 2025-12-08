Бывшего мэра Старого Оскола заподозрили в получении взятки

Управление Следственного комитета по Белгородской области сообщило о возбуждении уголовного дела о взятке в отношении бывшего главы второго по величине города региона Старого Оскола. По данным “Ъ”, речь идет о Владимире Жданове, который покинул пост в конце ноября.

По версии следствия, в декабре 2024 года глава Старооскольского городского округа мог через посредников из числа должностных лиц администрации получить 1 млн руб. за совершение действий в интересах некоего юрлица. Других сведений о сути обвинения в Следственном комитете не раскрыли.

Сейчас оперативники проводят обыски в администрации Старооскольского городского округа и по месту жительства подозреваемого. Ход расследования уголовного дела контролируют в прокуратуре Белгородской области. Максимальная санкция вменяемой экс-чиновнику статьи (ч. 5 ст. 290 УК РФ) подразумевает 12 лет лишения свободы. Телефон Владимира Жданова выключен.

Владимир Жданов с 2018 года возглавлял Шебекинский округ Белгородской области. В 2023-м он был награжден орденом Мужества. В конце 2024 года он стал руководителем администрации Старооскольского горокруга. На этом посту он сменил Андрея Чеснокова, который стал директором Старооскольского филиала НИУ БелГУ. После отставки господина Жданова город возглавил Михаил Лобазнов.

