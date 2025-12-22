Белгородский облсуд оставил экс-главу Старого Оскола Владимира Жданова в СИЗО

Белгородский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты экс-мэра Старого Оскола Владимира Жданова на его заключение под стражу по делу о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, решение Старооскольского горсуда при этом было изменено.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе облсуда, постановление суда первой инстанции в отношении Владимира Жданова изменено в части установления периода пребывания под стражей. Новый срок содержания в СИЗО отсчитывается для экс-чиновника с 9 декабря и продлится до 4 февраля 2026 года.

Региональное управление Следственного комитета России обвиняет Владимира Жданова в получении в конце 2024 года более 1 млн руб. за покровительство коммерческой компании. По версии следствия, деньги он мог получить через посредников: руководителя аппарата администрации Старого Оскола Максима Яковлева, замглавы Старого Оскола Елену Полякову и замглавы Шебекинского городского округа Станислава Целых. По ходатайству следствия трое участников дела господина Жданова заключены под домашний арест.

Владимир Жданов с 2018 года возглавлял Шебекинский округ Белгородской области. В 2023-м он был награжден орденом Мужества. В конце 2024 года господин Жданов стал руководителем администрации Старооскольского горокруга. После отставки в конце ноября город возглавил Михаил Лобазнов.

