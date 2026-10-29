В Нариманове на ремонт котельной выделили 12,7 млн рублей

На первом этапе подрядчик заменит насосы, теплообменники, оборудование для дозирования реагента, датчики разряжения, приводы газовых клапанов и подшипники двигателей, а также проверит манометры, термометры, дымоходы и сигнализаторы загазованности. На втором этапе заменят трубы исходной воды, теплосети и ГВС, баки-аккумуляторы, задвижки, краны и обратные клапаны, грязевик, а также проверят, почистят и промоют котлы. Работы должны завершиться до 19 февраля 2027 года.