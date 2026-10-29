В Нариманове на ремонт котельной выделили 12,7 млн рублей
Последние аварии на теплосетях обернулись для чиновников уголовными делами
Администрация Нариманова начала искать подрядчика для капитального ремонта городской котельной. Аукцион со стартовой ценой 12,7 млн руб. появился на ЕИС «Закупки» 28 октября. Итоги подведут 6 ноября.
Согласно техническому заданию, подрядчик займется проектированием и капремонтом котельной мощностью 30 МВт на ул. Производственной, 3. Объект принадлежит МУП «Теплоснабжение». Средства выделяются из регионального и муниципального бюджетов. Работы пройдут в два этапа — в текущем и следующем годах.
На первом этапе подрядчик заменит насосы, теплообменники, оборудование для дозирования реагента, датчики разряжения, приводы газовых клапанов и подшипники двигателей, а также проверит манометры, термометры, дымоходы и сигнализаторы загазованности. На втором этапе заменят трубы исходной воды, теплосети и ГВС, баки-аккумуляторы, задвижки, краны и обратные клапаны, грязевик, а также проверят, почистят и промоют котлы. Работы должны завершиться до 19 февраля 2027 года.
За последние два года отопление в Нариманове дважды давало сбои: в сезоны 2024 и 2025 годов случались аварии и прорывы труб из-за износа сетей более 70%, а в 2025 году котельную останавливали и в школах переводили младшие классы на дистант. Часть ответственных за это лиц попала под следствие, а губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что на капремонт теплосетей за три года из бюджета региона направят 900 млн руб.
В январе 2025 года региональное СУ СКР начало уголовное преследование сотрудницы МУП «Теплоснабжение» Нариманова. Ее заподозрили в составлении фиктивного акта о гидравлическом испытании трубопровода, из-за чего мэрия Нариманова выдала паспорта готовности к отопительному сезону, а с 21 октября по 15 ноября 2024 года в городе произошло свыше 40 аварий на теплосетях и без отопления и горячей воды остались 56 многоквартирных домов.
В сентябре того же года уголовное дело возбудили в отношении врио главы Нариманова Ольги Кудряшовой из-за нарушений при расходовании бюджетных средств. В декабре под следствием оказался глава района Дмитрий Курьянов. Его заподозрили в хищении 4,7 млн руб. бюджетных средств. По версии следствия, чиновник вместе с врио главы Нариманова и руководством коммерческой организации по сговору незаконно получил деньги, выделенные на ремонт теплосетей, через контракты с ложными сведениями о закупке материалов и выполненных работах.