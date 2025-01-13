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Следователи выяснили, кто виновен в отсутствии теплоснабжения в домах Нариманова

Астраханское управление СКР возбудило уголовное дело в отношении сотрудницы МУП «Теплоснабжение» подведомственного администрации Нариманова. Работница подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в октябре 2024 года женщина оставила фиктивный акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность, внеся в него ложные сведения. Мэрия Нариманова выдала паспорта готовности к отопительному сезону на 2024-2025 год.

Предпринятая сотрудницей МУПа мера привела к тому, что с 21 октября по 15 ноября 2024 года в городе произошло свыше 40 аварий на теплосетях. Итогом этого стало отсутствия отопления и горячего водоснабжения в 56 многоквартирных домах. В том числе тепло перестало поступать в жилье детей-сирот в девятиэтажном доме.

В настоящее время следователи устанавливают все детали преступления. Расследование продолжается.

Нина Шевченко

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