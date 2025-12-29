Глава Наримановского района задержан по подозрению в мошенничестве на 5 млн

Глава Наримановского района Астраханской области, Дмитрий Курьянов, задержан по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении чиновника, предположительно причастного к хищению бюджетных средств в размере 4,7 млн руб.

Глава Наримановского района подозревается в мошенничестве на 4,7 млн рублей

Фото: администрация Наримановского района

По версии следствия, преступная схема была организована в ноябре 2024 года, когда Дмитрий Курьянов занимал пост заместителя главы района. Ему инкриминируется сговор с временно исполняющим обязанности главы Нариманова и руководством коммерческой организации для незаконного получения финансирования из бюджета, выделенного на реконструкцию теплосетей.

Установлено, что господин Курьянов согласовал заключение контрактов на реконструкцию теплосетей с фирмой и обеспечил своевременные перечисления денежных средств на ее расчетный счет. Гендиректор фирмы-подрядчика, как полагает следствие, предоставил в акты ложные данные о закупке материалов и выполненных работах.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении врио главы Нариманова. Дмитрий Курьянов был избран главой Наримановского района 25 декабря 2024 года Советом районных депутатов, в январе он вступил в должность. До этого, в 2024 году, он исполнял обязанности главы Володарского района.

Нина Шевченко