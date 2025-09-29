Врио главы Нариманова Ольга Кудряшова стала фигурантом дела о мошенничестве

В Астраханской области возбуждено уголовное дело против временно исполняющей обязанности главы города Нариманов Ольги Кудряшовой. Прокуратура Наримановского района выявила нарушения при расходовании бюджетных средств.

С ноября по декабрь 2024 года Ольга Кудряшова заключила договоры с коммерческой организацией на работы по теплоснабжению. Ранее в отношении и. о. генерального директора этой компании было возбуждено уголовное дело. Ольга Кудряшова подписала акты выполненных работ с ложными данными о приобретении металлических труб, которые фактически не были куплены.

В результате стоимость работ была завышена, и ущерб бюджету превысил 2,5 млн рублей. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование находится под контролем прокуратуры.

Никита Маркелов