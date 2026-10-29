Запрет продажи вейпов в Нижегородской области перенесли на март 2027 года

Принятый в итоге федеральный закон дает субъектам РФ право вводить запреты с марта 2027 по март 2032 года. Поэтому областное законодательство теперь приводят в соответствие с федеральным, пояснил председатель комитета заксобрания по экономике Игорь Норенков. Кроме того, в областном законе уточняют формулировки.