Запрет продажи вейпов в Нижегородской области перенесли на март 2027 года
Депутаты заксобрания Нижегородской области единогласно поддержали перенос на март 2027 года срока вступления запрета розничной продажи вейпов. В мае 2026 года областной парламент ввел запрет с сентября, не дождавшись вступления в силу федерального закона, дающего регионам право вводить такие ограничения.
Принятый в итоге федеральный закон дает субъектам РФ право вводить запреты с марта 2027 по март 2032 года. Поэтому областное законодательство теперь приводят в соответствие с федеральным, пояснил председатель комитета заксобрания по экономике Игорь Норенков. Кроме того, в областном законе уточняют формулировки.
Под запрет попадут электронные системы доставки никотина и жидкости для таких систем. Кроме того, законом запрещено стимулирование продажи табака, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, а также кальянов. Штрафы за нарушения составят до 1 млн руб.