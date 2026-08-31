Запрет на торговлю вейпами в Нижегородской области отложат до марта

Минэкономразвития Нижегородской области опубликовало проект поправок к закону о запрете распространения вейпов. Изменения переносят начало действия закона с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027 года, следует из проекта документа. Также устанавливается срок действия запрета до 1 марта 2032 года в соответствии с федеральным законом, которому противоречит действующая редакция регионального правового акта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», запрет на распространение вейпов заксобрание Нижегородской области ввело 29 мая 2026 года. При этом у региональных властей не было полномочий вводить подобные запреты. А в июле депутаты утвердили штрафы до 1 млн руб. за распространение вейпов, которые вступают в силу с 1 сентября.

С учетом противоречия федеральному закону неясно, как будут исполняться региональный закон и штрафы, которые начнут действовать 1 сентября, а необходимые корректировки будут обсуждаться до 15 сентября, и только после этого проект закона поступит в региональный парламент.

Владимир Зубарев