Штрафы за продажу вейпов до 1 млн рублей утвердили в Нижегородской области

Депутаты заксобрания Нижегородской области на пленарном заседании 30 июля утвердили штрафы за распространение вейпов. Изменения внесли в региональный КоАП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

За торговлю вейпами или их хранение должностных лиц будут штрафовать на 40–50 тыс. руб., юрлиц — на суммы от 800 тыс. до 1 млн руб. Аналогичные штрафы будут за стимулирование продажи табака, табачных изделий или никотиносодержащей продукции и устройств, а также кальянов.

Поправки в КоАП, как и ранее принятый закон о запрете вейпов в Нижегородской области, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее комитет по экономике рекомендовал принять законопроект пока только в первом чтении. Депутаты отмечали, что в нем не прописаны санкции и ответственность физлиц. При этом профильным является комитет по госвласти, он рекомендовал принять закон сразу в двух чтениях с учетом одной технической поправки. Иные нововведения никто не предложил.

Галина Шамберина