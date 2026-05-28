Нижегородские власти приняли закон, на исполнение которого у них нет полномочий

Законодательное собрание Нижегородской области 28 мая в двух чтениях приняло региональный закон о введении запрета на продажу вейпов. Он должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. При этом пока у региональных властей нет полномочий, чтобы вводить такие запреты.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», федеральный законопроект о предоставлении регионам права вводить запрет на продажу вейпов был направлен на рассмотрение в Госдуму осенью прошлого года. Долгое время он находился без движения. В мае его рассмотрел и одобрил думский комитет по экономической политике. Госдумой законопроект пока не принят даже в первом чтении.

Нижегородские власти решили опередить федерального законодателя и приняли свой закон с расчетом на перспективу. Если в ближайшее время Госдума наделит регионы правом запрещать продажу вейпов, нижегородский закон сразу введут в действие. Если федеральный закон не примут до 1 сентября, нижегородским депутатам придется менять сроки вступления в силу регионального закона.

Напомним, в соответствии с новым нижегородским законом в регионе будет запрещено распространение никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления в том числе электронных систем доставки никотина.

Также будет запрещено хранение такой продукции. Параллельно с этим запретят установку различных световых конструкций и вывесок, которые стимулируют продажи табака, табачных изделий, кальянов, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления.

