Фартовый наездил новый срок
Александр Дисков после потасовки осужден за ДТП с четырьмя пострадавшими
Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Александра Дискова (по прозвищу Фартовый) к восьми годам колонии строгого режима по совокупности с предыдущим приговором. По версии обвинения, в октябре 2024 года он ехал без прав на высокой скорости на автомобиле Porsche и ненамеренно учинил ДТП с четырьмя пострадавшими. Ранее он был осужден за потасовку со стрельбой у бара «Нравы» в Екатеринбурге. Вину он не признал.
Перед началом оглашения приговора Александру Дискову (по прозвищу Фартовый) в Ленинском районном суде Екатеринбурга собралась группа мужчин в масках, спортивных штанах, кожаных куртках. Как оказалось, они пришли поддержать подсудимого.
Когда Ленинский райсуд Екатеринбурга назначил ему пять лет и четыре месяца за ДТП, а по совокупности с предыдущим приговором — восемь лет колонии строгого режима, группа поддержки негодовала. Выходя из зала, мужчины поднимали кулаки и говорили Фартовому: «Держись». Около суда они, матерясь, обсуждали, что судья «зажестила» и назначила слишком большой срок (хоть прокурор запрашивал шесть лет). После десятиминутного негодования они пошли перекусить.
Александр Дисков был осужден по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 264 УК РФ). По данным следствия, 13 октября 2024 года он ездил по Екатеринбургу без прав на автомобиле Porsche и стал виновником ДТП с четырьмя пострадавшими: водителем и пассажирами такси, с которым он столкнулся. У одного из них был сломан позвоночник.
Следствие не сразу вышло на Александра Дискова, поскольку он убежал с места ДТП, бросив автомобиль. Его участие в аварии подтвердила экспертиза ДНК. Вину он не признал.
В сентябре 2025 года Александр Дисков был осужден Ленинским райсудом Екатеринбурга на пять лет колонии строгого режима за стрельбу у бара «Нравы». Позже апелляционная инстанция сократила срок на один год.
Согласно обвинению, 12 ноября 2024 года после ссоры со знакомыми в баре Фартовый семь раз выстрелил из огнестрельного пистолета в автомобиль Cadillac Escalade Людмилы Кротовой, которая его якобы оскорбила, и избил человека, который пытался его остановить.
Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Людмилу Кротову в мае арестовал Ленинский райсуд Екатеринбурга. Ей и ее супругу Артему Кротову предъявили обвинение в организации деятельности по представлению в налоговые органы РФ заведомо подложных налоговых деклараций, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 173.3 УК РФ).
Согласно версии следствия, Артем Кротов совместно с супругой подавал в ФНС декларации с заведомо ложными данными о несуществующих сделках с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Следователи считают, что таким образом коммерсантам помогали искусственно занижать налоги. За свои услуги фигуранты получили от бизнесменов более 13,5 млн руб.