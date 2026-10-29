Фартовый наездил новый срок

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Александра Дискова (по прозвищу Фартовый) к восьми годам колонии строгого режима по совокупности с предыдущим приговором. По версии обвинения, в октябре 2024 года он ехал без прав на высокой скорости на автомобиле Porsche и ненамеренно учинил ДТП с четырьмя пострадавшими. Ранее он был осужден за потасовку со стрельбой у бара «Нравы» в Екатеринбурге. Вину он не признал.