На Фартового указала ДНК

Ленинский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение нового уголовного дела Александра Дискова (по прозвищу Фартовый), ранее осужденного на пять лет за потасовку со стрельбой у бара «Нравы» в Екатеринбурге. По версии обвинения, в октябре 2024 года он ехал без прав на высокой скорости на автомобиле Porsche и ненамеренно учинил ДТП с четырьмя пострадавшими. Его участие в аварии подтвердила экспертиза ДНК.



На судебном заседании по новому уголовному делу Александр Дисков скрыл лицо под медицинской маской и капюшоном, хотя ранее от прессы не скрывался. Общаясь с журналистами, он просил не снимать его. Адвокат выступил с ходатайством о закрытии судебного процесса.

Как пояснил Фартовый, журналисты «только неправду пишут».

Однако суд отклонил ходатайство.

Все заседание Александр Дисков молчал, позволяя единичные реплики. В основном он смотрел в одну точку.

Ему предъявлены обвинения по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), санкции которой предусматривают до семи лет колонии.

По версии следствия, Фартовый стал виновником ДТП с четырьмя пострадавшими, которое произошло 13 октября 2024 года в Екатеринбурге. Как следует из обвинительного заключения, в ту ночь Александр Дисков без прав ехал на автомобиле Porsche по ул. Малышева со своим знакомым Назаром Мамедовым. Значительно превысив разрешенную скорость, его машина столкнулась с такси Hyndai Sonata, за рулем которого был уроженец Узбекистана. После аварии Фартовый сразу скрылся.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры такси, а также Назар Мамедов (как оказалось, у него был сломан позвоночник).

Следователи вышли на Фартового после того, как провели экспертизу ДНК в салоне Porsche. Вину он не признал.

Пока велось расследование ДТП, Фартового судили по другому уголовному делу: в сентябре прошлого года Александр Дисков был осужден по ч. 1 ст. 118 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («угроза убийством») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия»).

Согласно обвинению, Фартовый 12 ноября 2023 года устроил потасовку со стрельбой у бара «Нравы» в Екатеринбурге.

Как следует из обвинительного заключения, в тот день Александр Дисков пришел в заведение, где встретил своих знакомых Эдуарда Шугурова, Вадима Каримова, Артема и Людмилу Кротовых. Обвинение считает, что во время встречи он рассорился с Людмилой Кротовой, которая его якобы оскорбила. Тогда он вышел на парковку бара, где семь раз выстрелил из огнестрельного пистолета в принадлежащий ей Cadillac Escalade (ущерб позже был оценен в 966 тыс. руб.).

Затем, по версии следствия, Фартовый начал угрожать Вадиму Каримову, приставив к его голове пистолет. Эдуард Шугуров пытался успокоить Александра Дискова, но тот дважды ударил его по лицу. От ударов пострадавший упал на асфальт и получил черепно-мозговую травму.

Ленинский райсуд приговорил Фартового к пяти годам колонии строгого режима и назначил ему обязательство выплатить 150 тыс. руб. моральной компенсации пострадавшей. Суд апелляционной инстанции сократил срок наказания на год.

Артем Путилов